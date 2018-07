Kukásautó bánta a hőhullámot Angliában

A 11 napja óta tartó brit hőhullám kikezdte az utakat is, és vélhetően ennek következtében szakadt be az út Newburry városában egy kukásautó alatt, amit végül egy daruval tudtak csak kiszabadítani. A rendőrség lezárta az utat, és amit előreláthatólag péntekig nem oldanak fel.

Fotó: TVP

Az előrejelzés szerint Anglia legforróbb hétvégéje várható a napokban. A nappali hőmérséklet akár a 33 Celsius-fokot is elérheti, és egyelőre jövő hétre is a 28 fok körülire lövi be a nappali hőmérsékletet. Az Angol Közegészségügyi Szolgálat (PHE) a hármas fokozatra csökkentette a riasztási szintet, ami a közvetlen napfénytől való tartózkodást javasolja. Ha jövő péntekig kitart a magas nappali hőmérséklet, megdőlhet az eddigi rekord, ami 1997 augusztusában állt be.

