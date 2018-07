Kézzel írt levélben üzentek szüleiknek a barlangban rekedt thai gyerekek

Ahogy arról beszámoltunk, 11–16 éves fiatalok, 12 gyerekfocista a 25 éves edzőjükkel még június 23-án mentek be egy barlangba, de aztán a heves esőzések miatt már nem tudtak kijönni onnan. Villámgyorsan megemelkedett ugyanis a vízszint a barlangban, elzárva azt a bejáratot, ahol a gyerekek bemásztak, és ami előtt megtalálták a holmijaikat. Közben az érkező heves esőzés miatt a mentőcsapatot egyre jobban szorítja az idő.

Pénteken meghalt egy mentőbúvár, akinek az volt a feladata, hogy oxigént vigyen le a barlang azon részébe, ahol a gyerekek vannak, hiszen vészesen fogy a levegő odalent. Ám végül a búvár oxigénje fogyott el a mentés közben, és a férfi meghalt.

Ebben a cikkünkben röviden összefoglaltuk, mit tudunk eddig a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerben rekedt gyerekfocicsapat mentéséről.

A gyerekek és az edző most levélben üzentek a szülőknek, hozzátartozóknak, amit a BBC mutatott be: Ne aggódjatok, mindannyian erősek vagyunk!

Az egyik fiú, Tan azt üzente: "Apu és anyu, ne aggódjatok, jól vagyok. Mondjátok meg a testvéremnek, hogy álljon készen arra, hogy sült csirkét hozzon nekem. Szeretlek titeket!"

Az edző először is a szülőknek üzent: "a gyerekek most már jól vannak, mindent megkaptak, és ígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek értük. Mindenkinek köszönöm, aki részt vesz a segítségben, és bocsánatot kérek a szülőktől." Majd a nagymamájának is: "rendben vagyok, jól vagyok, ne aggódj értem túl sokat. És vigyázz magadra!". És a kedvenc ételét is kérte, hogy készítse el, ha kimegy, azonnal megeszi.

Pong is azt üzente szüleinek, hogy imádja őket, és ne aggódjanak, jól van, ahogy Nick is, aki szintén kedvenc ételét kérte.

Mark szintén üzent a szüleinek, hogy jól van, és egy tanárának is, de a felirat a BBC szerint olvashatatlan onnantól. Mik is azt kéri, ne aggódjanak miatta, jól van, és mindenki hiányzik neki a családból. A haditengerészet emberei pedig nagyon jól bánnak velük.

Dom azt üzente, minden oké, bár egy kicsit hideg van lent. De ne aggódjanak érte, és ne felejtsék el a születésnapi buliját. Adoul szintén jól van, és azt írta, most már minél hamarabb szeretne hazajutni.

Night üzeni, mindenkit szeret, Ternnek hiányzik a családja, de azt üzeni, tud vigyázni magára.

Bew is üzeni, hogy ne aggódjanak érte, csak két hétre tűnt el. De nagyon siet, hogy mehessen segíteni az édesanyjának a boltban.

Tee a levél végén pedig azt írja, ne aggódjatok, boldog vagyok.