Magyar orvos kezeli a szovjet idegméreg újabb két áldozatát Angliában

Ahogy arról beszámoltunk, egy brit házaspár ugyanolyan idegméreg miatt került kórházba az angliai Salisburyben, amilyen miatt négy hónapja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal. A 45 éves Charlie Rowley és a 44 éves Dawn Sturgess egy hete lett rosszul és került kritikus állapotba Wiltshire-ben, 16 km-re Salisburytől, ahol korábban Szkripálékat támadta meg a méreg.

Az angliai Salisbury városi kórházának sürgősségi osztályán egy magyar orvos is dolgozik: Dr. Závori László 2014 óta orvos ott, tagja volt a Szergej Szkripalt és lányát kezelő orvoscsapatnak is, ahogy most a brit házaspár kezelésében is részt vesz. A Hvg.hu készített vele interjút.

A kérdésre, hogy nem veszélyes-e ott élni, Závori azt mondja, épp a közelmúlt eseményei miatt Anglia egyik legbiztonságosabb városa jelenleg Salisbury. A most mérgezés miatt kezelt házaspár állapotáról annyit közölt, hogy továbbra is kritikus állapotban vannak, intenzív osztályon kezelik őket.

Az idegméreg miatt kórházba került Szripált és lányát már kiengedték a kórházból: Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban.

A kérdésre, hogy rögtön felismerték-e, hogy ugyanazzal az idegméreggel van dolguk, Závori azt mondta: "ez alkalommal nem egyszerre érkeztek a betegek. Az első esetet követően még nem gyanakodtunk, amikor viszont néhány órával később ugyanarra a lakcímre riasztották a mentőket, a kollégák már a megfelelő védőfelszerelésben érkeztek a helyszínre, és a kórházban is egyből célirányosan vizsgálódtunk."

Azt mondja, ami nehézség, a ritkasága ennek a Novicsok-mérgezésnek, ők is először szerves foszfáttal szennyezett gyógyszerre vagy drogra gondoltak, viszont a kezelés nem tér el nagyon, így miután megvolt a végleges diagnózis, nem kellett sokat változtatniuk a terápián.

A magyar orvos azt mondja, arról több elmélet is kering a médiában, hogy a legújabb áldozatok hogyan kerültek kapcsolatba az idegméreggel, de hivatalos tájékoztatást a rendőrség még nem adott. Hozzáteszi, a városban nincs emiatt pánikhangulat, a focivébé sokkal inkább tartja lázban az embereket.