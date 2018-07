A barlangi búvármentés egy profinak is veszélyes, hát még a gyerekeknek

Vasárnap délelőtt a Bangkok Post egy helyi forrására hivatkozva azt írta, hogy négy csoportra osztották a 13 embert – egy gyerekfocicsapatot és edzőjét –, akik június 23. óta egy észak-thaiföldi barlang foglyai. A barlang kijáratát az esőzések miatt megemelkedett vízszint zárta el, és természetesen a mentésben is ez okozza a legnagyobb problémát.

Az első csapatban négy gyerek van, a másodikban és a harmadikban három-három, a negyedikben pedig két gyerek és a sokak által hősnek tartott edző. Az nem világos, hogy az egyes csapatok tagjai rögtön egymás után indulnak meg vagy nagyobb időközökkel.

A focicsapat mindegy 4 kilométerre van a kijárattól, és legalább egy 2 kilométeres szakaszon víz alatt lehet csak kijutni. A mentők nagyjából 6 óra alatt jutnak be, a kifelé vezető út 5 óra (a különbség abból adódik, hogy befelé sodrással szemben kell menni, kifelé sodrás irányában).

A BBC-nek egy korábbi barlangi mentő, Geoff Crossley nyilatkozott, aki részt vett már hasonló mentőakcióban. Úgy fogalmazott, hogy a barlangi búvárkodásban kétféle sebesség létezik: a csigalassú és a teljes stop. "Extrém módon nehéz feladat kihozni őket" – mondta. "A látótávolság a legnagyobb gond a barlangi merüléseknél. A mozgástól felkavarodik az iszap, a kis kavicsok, áradás esetén pedig még mindenféle, ami a vízben van." A víz zavarossága látszik is az egyik közzétett videón, amin megindulnak a búvárok:

this one shows the pipes drawing water out of the cave. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/vSLkhjr1HC