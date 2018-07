Az edző, aki barlangba vitte a gyerekeket: hős vagy vádlott?

Amerikában valószínűleg per, sőt vádemelés várna rá. Itt szinte isteni hősként tekintenek rá, aki a gyerekekkel van a nehézségekben.

– írja a Washington Post helyszíni tudósítója Twitteren Ekapol Chanthawongról. A médiában sokszor csak Ek edzőként emlegetett férfi június 23-án, Thaiföld északi részén egy föld alatti barlangban rekedt a rá bízott 12 fiúval. A gyerekeket – egy ifi focicsapat tagjait– Ek vezette be a barlangba, figyelmen kívül hagyva a monszunra figyelmeztető táblákat. A kirándulásból rabság lett, miután az esőzések okozta víz elzárta a kijáratot.

Az edző felelőtlensége nehezen vitatható, Thaiföldön mégis sokan a sors küldöttjeként tekintenek rá, akinek az a feladata, hogy a gyerekekkel legyen és óvja őket a nehéz időkben. A helyi közösségi médiában az elmúlt napok egyik legnépszerűbb virális tartalma volt egy rajz, amin Ek edző 12 kismalacot dédelget. (Utalás a focicsapat nevére, a Moo Pa-ra, ami annyit tesz: Vaddisznók.)

"Ha nem lenne velük, mi történne a gyerekekkel?" – kérdezte az egyik fiú anyja, amikor egy helyi tévé meginterjúvolta. "Ha kijön, meg kell gyógyítanunk a szívét. Drága Ek, soha nem hibáztatnálak téged."

Árvából szerzetes, majd edző

Nem véletlen, hogy Ek edző szerzetesekre emlékeztető pózban ül a rajzon. A most 25 éves férfi egy buddhista kolostorhoz csatlakozott, miután tízévesen egy járványban elveszítette a szüleit és hétéves testvérét. 22 évesen hagyta ott a szerzetesi létet, hogy a nagymamáját ápolhassa. A kolostorba viszont azóta is visszajár: az elmúlt években a Moo Pa edzése mellett templomszolga volt.

A médiának nyilatkozó ismerősei szerint a gyerekek kedvelik Ek edzőt. "Nem iszik, nem dohányzik. Vigyáz magára, és ezt a viselkedést tanítja a gyerekeknek is" – fogalmazott egyik régi barátja. Chanthawong segített a csapat vezetőedzőjének, Nopparat Khanthavongnak kidolgozni egy edzéstervet, ami a gyerekeket tanulásra is sarkallta. A jó tanulmányi eredményt focifelszereléssel jutalmazták, és szponzorokat kerestek, hogy minél jobban motiválhassák a gyerekeket a fejlődésre. A Mianmarhoz közeli thai határrégióban sok szegény él, a fiataloknak nehéz kitörniük. Khanthavong elégedett volt a helyettesével, ezért is bízta rá a fiúkat a túrán (eredetileg a vezetőedző ment volna velük, csak közbejött neki egy tárgyalás).

Amikor hétfőn rátaláltak a barlangban rekedt csapatra, Ek edző volt a legrosszabb állapotban. Addig 9 nap telt el azóta, hogy bementek a barlangba, és ezalatt Chanthawong alig evett és ivott, hogy a csapat szűkös készletéből minél több jusson a gyerekeknek. Ezen túl meditációs gyakorlatokra tanította a gyerekeket, hogy minél kevesebb energiát emésszenek fel. Amikor mindez kiderült, Ek edző sokak szemében hőssé vált.

Ennek ellenére ha sikerül kimenteni őt, valószínűleg felelnie kell a helyi hatóságoknak. És önmagával is el kell számolnia; barátai szerint Chanthawong magát fogja hibáztatni, és erre utal az a kézzel írt levél is, amiben Ek edző üzent a külvilágnak. "Ígérem, hogy a lehető legjobban vigyázok a gyerekekre. Köszönök minden támogatást, és szeretnék bocsánatot kérni a történtekért" – írta.

