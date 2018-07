A bíróság zárhatja be a Le Pen-család szélsőjobbos pártját

Zárolta a egy francia bíróság a Nemzeti Gyűlés (Rassemblement National, korábbi nevén Nemzeti Front) időszakos állami támogatását, kétmillió eurót, írja az MTI. A Marine Le Pen vezette pártot azzal gyanúsítják a francia vizsgálóbírók, hogy rendszerszerűen uniós pénzekből fizette ki a franciaországi alkalmazottait, és jogtalanul felvett uniós pénzek visszafizetése miatt kell zárolni az esedékes állami támogatást.

Az Európai Parlament csaknem 7 millió euróra (nagyjából 2,2 milliárd forintra) becsüli azt a kárt, amelyet a Nemzeti Gyűlés okozott azzal, hogy uniós forrásokból, asszisztensi szerződésekkel álcázva fizette ki 2009 és 2017 között franciaországi alkalmazottait, akik nem végeztek munkát Brüsszelben. Eddig tíz ember, köztük Marine Le Pen ellen indult eljárás az ügyben. A pártelnök szerint "üres a dosszié", és a megvádolt párttagok mindig is tagadták az ellenük felhozott vádakat.

Le Pen most is azt mondta, hogy a döntésnek nincs semmilyen legális alapja, és így a pártjuk hétfőtől képtelen lesz folytatni a politikai tevékenységét és "augusztus végére halott lesz". Azt is elmondta, hogy a pártjának egyetlen francia bank sem nyújt hitelt, és magát a demokráciát érzi veszélyben a döntés miatt.

* « Le Rassemblement National menacé de mort par les juges » : je vous invite à diffuser ma lettre ouverte.



L’Histoire nous enseigne que toutes les dictatures se réfugient derrière le droit pour justifier leurs atteintes aux droits. #AlerteDémocratie https://t.co/A3lqPYzsbd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 2018. július 8.

Még azt is közölte, hogy "A vizsgálóbírók halálbüntetést alkalmaztak esetünkben azzal, hogy ítélet nélkül elkobozták az állami szubvenciót az állítólagos asszisztensi ügyben".