Ausztrál orvos úszott be megvizsgálni és felkészíteni a thai gyerekeket

Nyugodt tud maradni nyomás alatt, fizikailag nagyon fitt, jól képzett, mondta egy kollégája Dr. Richard Harrisről, az ausztrál orvosról, aki a szabadságát megszakítva érkezett segíteni a thaiföldi mentésben.

Harris volt az, aki búvárként beúszott a thai ifjúsági focicsapathoz, és orvosként megvizsgálta a gyerekeket és edzőjüket. Úgy ítélte meg, hogy a bent töltött idő ellenére megfelelő állapotban vannak ahhoz, hogy megkezdődjön a mentés, írja a West Australian.

Arról továbbra is ellentmondó hírek vannak, hogy melyik gyerekeket hozták ki első körben. Viszont állítólag Harris javasolta azt, hogy a leginkább legyengültek kerüljenek előre, mert vasárnap több helyen a vártnál alacsonyabb volt a vízszint, így kevesebb szakaszon kellett búvárkodni.

How Australian doctor Richard Harris REVERSED cave rescue plans by bringing the weakest boys out first - as eight teammates and coach remain underground after the mission is put on hold https://t.co/CKlSjuiCkU pic.twitter.com/W4RLjpue0i