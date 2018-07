Észak-Korea egymilliárd dollárra zsarolta Izraelt, vagy Irán megkapja a rakétákat

Egy két éve Szöulba átszökő egykori phenjani diplomata azt állítja, hogy Észak-Korea kőkeményen megzsarolta Izraelt: ha nem fizetnek egymilliárd dollárt, Iránt hozzásegítik egy ballisztikus rakétarendszerhez. Az „ajánlatot” állítólag még 1999-ben tette az észak-koreai rezsim svédországi nagykövete izraeli kollégájának.

Az információk a korábban Észak-Korea londoni külképviseletén dolgozó, 2016-ban „disszidáló”, most pedig Dél-Koreában diplomataélményeiből bestsellert író Thae Yong Ho könyvéből származnak, de azt részben megerősítik izraeli források is. Az akkori stockholmi izraeli nagykövet annyit ismert el, hogy akkoriban több titkos találkozója volt az észak-koreai nagykövettel, jeruzsálemi külügyi források pedig arra utaltak, hogy Izrael mezőgazdasági vagy pénzügyi segítséget ajánlott fel, amennyiben Észak-Korea beszünteti a fegyverkereskedelmet Iránnal és Szíriával. A könyv szerint a zsarolást Izrael visszautasította, de néhány nappal később küldtek egy segélyszállítmányt Phenjanba.

Észak-Korea a nyolcvanas évek elejétől szállított fegyvereket a Közel-Keletre, az ügyről most cikket író Washington Post által megkérdezett szakértők szerint pedig az iráni Shabab-3 és Khorramshahr rakéták, illetve Korea Nodong és Musudan fegyverzete között egyértelmű a hasonlóság. Észak-Korea benne volt a szíriai nukleáris programban is, amikor Izrael 2017-ben légicsapást mért egy épülő nukleáris reaktorra, a beszámolók szerint tíz észak-koreai mérnök is volt az áldozatok között. Az együttműködés ezután is folytatódott: az ENSZ idén februári jelentése szerint 2012-től '17-ig több mint 40 szállítmányt küldött Phenjan Szíriába Aszad vegyi fegyverkezésével összefüggésben. Az ENSZ-anyag meg nem erősített információi szerint három szír kémiai üzemben a mai napig dolgoznak észak-koreai műszakiak.