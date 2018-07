Jeremy Hunt eddigi egészségügyi minisztert nevezte ki Theresa May brit miniszterelnök a külügyi tárca élére. A hírt hétfőn késő este közölte a Downing Street.

Az eddigi külügyminiszter, Boris Johnson hétfő délután jelentette be lemondását, a Brexit-folyamat irányával kapcsolatos súlyos fenntartásaival indokolva döntését. A kormányzó torykon belül vita van Theresa May brexitstratégiájáról, a kilépés legkeményebb hívei nem értenek egyet egy „puha brexittel”, közéjük tartozott a Brexit-kampány egyik arca, Boris Johnson is, ahogy a hétfőn szintén lemondó Brexit-miniszter David Davis is. Elképzelhető, hogy további lemondások is lesznek még a következő napokban a brit kormányban, de akár May pozíciója is megrendülhet, nem kizárt egy bizalmi szavazás a konzervatívok között.

Johnson a kormányfőhöz intézett, hétfő este nyilvánosságra hozott levelében azt írta, hogy az Egyesült Királyságot a brit kormány jelenlegi Brexit-politikája a gyarmattá válás felé sodorja. Szerinte a kormány kulcsfontosságú döntéseket halogat, jelenlegi Brexit-irányvonala olyan, mintha egy hadsereg előőrse fehér zászlót lobogtatva indulna a csatába. Úgy látja, az Egyesült Királyság "a fél-Brexit felé" tart, amelyben a brit gazdaság jelentős részei továbbra is az uniós rendszerhez lesznek hozzáláncolva, de úgy, hogy e rendszer felett Londonnak nem lesz ellenőrzése. Theresa May válaszlevelében csodálkozásáról írt.

Huntot az esélyesek között emlegették 2016-ban, Cameron lemondása után is, de ő végül nem indult, a miniszterelnök pedig Theresa May lett.

A brit kormány csütörtökön küldené el Brüsszelbe az elképzeléseit, miután megakadtak a kilépési tárgyalások, ez már Hunt részvételével történik. A távozás-kinevezés miatt további körforgások is vannak a brit kormányban, Hunt utódja az egészségügyi tárca élén az eddigi kulturális miniszter Matt Hancock lesz, akit pedig az eddigi főügyész Jeremy Wright vált.