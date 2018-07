92 éves férfit vert téglával egy 30 éves nő Los Angelesben

Nem lehet tudni, hogy mi volt az indítéka a gyerekével sétáló 30 éves Laquisha Jonesnak, aki megtámadta a 92 éves Rodolfo Rodriguezt, aki szintén délutáni sétáját töltötte július negyedikén, Los Angeles Wilbrook negyedében. A nő a földre lökte az idős férfit, és egy téglának vagy betondarabnak tűnő tárggyal elkezdte verni a fejét. Egyes szemtanúk szerint a nő után férfiak egy csoportja is bántalmazta a férfit.

Update: @LASDHQ arrested 30-year-old Laquisha Jones in the beating of a 92-year-old man from Mexico. He was visiting family in Willowbrook. A witness told us Jones said “Go back to your country” as she attacked him w/a brick. Jones was booked for assault w/a deadly weapon @CBSLA pic.twitter.com/zT0InYoTDV