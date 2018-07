Szülők egy csoportja és két diák beperelte a parklandi Marjory Stoneman Douglas középiskolánál szolgálatot teljesítő Scot Peterson seriffhelyettest, aki tétlenül állt, majd elmenekült a helyszínről, miközben meg kellett volna fékeznie, az iskolában lövöldöző Nikolas Cruz-t. A felperesek azzal vádolják Petersont, hogy tétlensége miatt tudott 17 áldozatot szedni a lövöldöző.

A fenti videón is látszik, hogy Scot Peterson kint keresett menedéket a lövöldözés alatt, ahelyett, hogy bement volna az iskolába, hogy ártalmatlanná tegye a vérengző Cruz-t. A felperesek szerint a férfi alkalmatlan volt a feladat betöltésére, és szerintük a férfit kollégái már korábban is a ROD (a Retired on Duty azaz nyugdíjban szolgálat alatt rövidítése) jelzővel illették, ami a tétlen és lusta rendőrökre alkalmazott szleng.

A szülők és diákok szerint a Broward megyei seriffhivatal több tucat bejelentést kapott Cruzról 2008 és 2017 között, és nem tettek semmit azon túl, hogy megtiltották Cruznak, hogy táskával menjen be az iskola épületébe. Az alperesek között szerepel a biztonsági személyzet kihelyezését megtagadó megyei seriff, illetve maga Broward megye is.

(via TMZ)