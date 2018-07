Majdnem tragédia lett a thai barlangi mentőakció vége

Egy tucatnyi 11-16 éves thai fiatal, gyerekfocista a 25 éves edzőjükkel még június 23-án mentek be a turisták által kedvelt Tham Luang barlangba, de aztán a heves esőzések miatt már nem tudtak kijönni onnan. Villámgyorsan megemelkedett ugyanis a vízszint a barlangban, elzárva azt a bejáratot, ahol a gyerekek bementek, és ami előtt megtalálták a holmijaikat.

Azonnal megindult az eltűnt gyerekek keresése, és a barlangból is elkezdték kiszivattyúzni a vizet, miközben egy egész ország aggódott értük. Végül kilenc nappal később, július másodikán bukkant rá egy búvár a gyerekekre, illetve arra az üregre, ahová visszahúzódtak. Megindult a mentőakció tervezése, végül tizennyolc nappal csapdába esésük után kedden az utolsó négy gyereket és edzőjüket is kihozták a mentőcsapatok a thaiföldi barlangból, így az ifjúsági futballcsapat mind a 12 tagja és az edző is megmenekült.

Utánuk már csak az elmúlt napokat velük együtt a barlangban töltő orvosnak és három búvárnak kellett kijönnie a Tham Luang mélyéről, amikor is történt egy kis baleset, írja a Guardian. A barlangban ugyanis működött egy szivattyú, ami alacsonyabban tartotta a vízszintet, hogy megkönnyítse a mentést, a közlekedést. Ez a szivattyú pedig ahogy kiért az utolsó gyerek is elromlott, leállt.

Körülbelül másfél kilométer mélyen voltak a búvárok és mentést segítő személyzet, a cikk szerint legalább száz ember a harmadik kamrában, amikor ez a szivattyú elromlott, és hirtelen elkezdett emelkedni a vízszint. A három búvár azt mondta a lapnak, hogy kiabálást hallottak, és látták, hogy a mentésben részt vevő segítők rohanni kezdenek egy száraz, magasabb pont felé a víz elől. Végül mindenkinek sikerült kiérnie épségben.