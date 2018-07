Trump meggyőzte a Pfizert, hogy adjanak néhány gyógyszert olcsóbban

Donald Trump amerikai elnök kedden egyeztetett a Pfizer gyógyszeripari óriásvállalattal, majd a cég este bejelentette, hogy csökkenti több készítménye árát, írja az MTI. Donald Trump Brüsszelből írt Twitter-bejegyzésében dicsérte a céget: "éppen most beszéltem a Pfizer elnök-vezérigazgatójával és (Alex) Azar (egészségügyi) miniszterrel, és a Pfizer visszaállítja az emelés előtti árakat, tehát az amerikai páciensek nem fognak többet fizetni".

Az elnök hozzátette: "megtapsoljuk a Pfizert ezért a döntéséért, remélve, hogy más vállalatok is ugyanezt teszik majd".

Látunk mi már persze ilyet, nekünk újat már senki nem mutat.

Az elnök mikroblog-bejegyzése után, helyi idő szerint kedden későn este a New York-i székhelyű gyógyszergyár elnök-vezérigazgatója, Ian Read közleményben erősítette meg, hogy Donald Trumppal megvitatták egyes gyógyszerek áremelését, amelyet visszavonnak, és azonnali hatállyal visszaállítják a július előtti árszintet, írja az MTI. A közlemény szerint a vállalat ezzel lehetőséget kíván teremteni Donald Trumpnak arra, hogy kormánya átfogó tervet dolgozhasson ki a gyógyszerárak féken tartására.

Az árcsökkentés a Pfizer szerint átmeneti ideig lesz érvényben: addig, amíg a kormány ki nem dolgozza a szektort érintő átfogó tervet. "Ez az év végén, de lehet, hogy hamarabb is megtörténik" - olvasható a közleményben.

Kedden este nyilatkozott a CNN hírtelevíziónak Alex Azar egészségügyi miniszter is. A tárcavezető elmondta: a Pfizer a probléma "konstruktív, szakmai és megfelelő megközelítésével" működött együtt a kormányzattal és az elnökkel. Az interjú után a tárcavezető közleményt is kiadott, amelyben hangsúlyozta: arra számít, hogy ezek után más gyógyszergyárak is hajlandók lesznek egyeztetni az árakról és az árak csökkentéséről a kormánnyal.

Donald Trump az idén májusban tett ígéretet arra, hogy a gyógyszergyárak rövid időn belül "masszív árcsökkentésekkel" állnak elő, és a kormányzat átfogó tervet mutat be a gyógyszerköltségek csökkentésére. A nagy gyógyszergyárak azonban eddig inkább emelték áraikat. Májusban a német Bayer amerikai gyára csaknem 8 százalékkal növelte egyik fontos rákellenes gyógyszerének árát, a Novartis júniusban emelt árakat, elsősorban a rákos és hematológiai megbetegedések kezelésére használt gyógyszereinél, július elején a Pfizer jelentette be 41 készítményének drágítását, a múlt héten pedig a Celgene biotechnológiai cég közölte, hogy többe kerülnek rákgyógyszerei.