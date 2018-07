Trump: Kim Dzsongun kedves levelet küldött

Donald Trump kirakott a Twitterére egy levelet, amit Kim Dzsongun észak-koreai vezető küldött neki. Az amerikai elnök szerint nagyon kedves üzenetet kapott, és nagy előrelépést sikerült elérniük.

A levélben Kim Dzsongun azt írja, hogy a szingapúri találkozó, és az annak végén aláírt közös nyilatkozat „egy jelentős folyamat kezdete volt". Értékeli, hogy Trump milyen erőfeszítéseket tett a kapcsolatok javításáért, és bízik benne, hogy kellő eltökéltséggel ketten együtt új fejezetet nyithatnak a két ország viszonyában.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt