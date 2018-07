Trump együtt teázott II. Erzsébet királynővel

Donald Trump és Melania Trump a nagy-britanniai látogatás utolsó hivatalos programjaként találkozott Windsorban II. Erzsébet királynővel, akivel aztán teáztak egyet.

II. Erzsébet mosolyogva fogadta Trumpékat, aztán pedig az amerikai elnökkel megtekintették az őrség sorfalát. Egy ponton a királynő kikerülte Trumpot, mert az amerikai elnök már előre sétált, mielőtt megállt volna. Előbb úgy tűnt, mintha II. Erzsébet Trump bal oldalára akarna menni, aztán mégis a jobb oldalt választotta.

Donald Trump inspects the Queen's Guards as they stand outside Windsor Castle #TrumpVisitUK https://t.co/bRNrNHaMFM pic.twitter.com/NXfUqKht0m