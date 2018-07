Több mint 2500 gyerek várja az amerikai határnál, hogy újra találkozhasson szüleivel

A következő két hétben 2551 öt évesnél idősebb gyereket egyesíthetnek újra családjaikkal, miután Donald Trump június végén úgy döntött, a bevándorló gyerekeket többé nem választják el szüleiktől, írja a CNN.

A szétválasztott családokat az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatalának különféle létesítményében egyesítik majd újra, és a hatóságok egy új, gördülékenyebb vizsgálati rendszert vetnek majd be azért, hogy mindenképp tudják teljesíteni a július 26-i határidőt, amit a bíróság határozott meg az egyesítésre.

A gyorsítás érdekében például nem kell majd minden szülőről DNS-tesztet csináltatni, és a büntetett előéletet sem vizsgálják ki minden felnőttnél, aki az újraegyesített családban fog élni.

Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium (HHS) viszont aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a gyerekek így nagyobb veszélynek vannak kitéve. Eddig kevesebb, mint 60 öt év alatti gyerek láthatta viszont szüleit, mégpedig azért, mert többek családtagjáról kiderült, hogy vagy büntetett előéletű, vagy korábban például már kiutasították az USA területéről, de olyan is volt, hogy kiderült, nem is azok a gyerek szülei, akik jelentkeztek érte.

Az ügyön dolgozó bíró azt mondta, a papír dokumentumok mellett az is bizonyíték lehet a szülőségre, ha a gyerek például csüng az anyján, és konkrétan "anyának" szólítja őt, de ha ez nem opció, akkor DNS-tesztet is csináltathatnak. Korábban azt is mondta, ez a hosszas vizsgálódás csak hátrány az egyesítésben, mert szerinte "minden szülőnek megvan a joga ahhoz, hogy visszakapja a gyerekét".

Így tehát sokszor elég lesz egy kb. 15 perces beszélgetés is, amiben a szülők és a gyerekek is szóban kinyilvánítják, hogy szeretnék az újraegyesítést. Ha akár ezek alapján is megfelelőnek találják őket, akkor maximum két nap múlva a gyerekeket elszállítják ugyanoda, ahol a szülő tartózkodik, és a Bevándorlási Hivatal újraegyesíti őket.

A szigorú amerikai határvédelemnek magyar áldozata is volt, egy két éves kisfiú, Levente.