Magyarország nem vesz át menedékkérőket az olasz hajókról

Orbán Viktor Magyarország tiszteletéről biztosította Olaszország új kormányát, amely új migrációs politikájával megvédi Európa külső határait, de nem veszünk át menedékkérőket az olasz partoknál vesztegelő hajókról – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az MTI-vel. Orbán ezeket Guiseppe Conte olasz kormányfő levelére írt válaszlevelében közölte.

"Mi magyarok pontosan tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat, és, ha valaki ezt teszi, azt folyamatosan támadják" - írta Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy Magyarország álláspontja évek óta ismert, a magyar kormány a bevándorlók semmilyen szétosztásában nem vesz részt. Az illegális bevándorlókat nem szétosztani kell az európai országok között, hanem visszaküldeni oda, ahonnan jöttek, így Magyarország kizárólag ez utóbbiban tud segítséget nyújtani - olvasható Szijjártó Péter közleményében.

Van, aki segít is

Giuseppe Conte olasz kormányfő levélben fordult Jean-Claude Junckeren, az Európai Bizottság elnökén és Donald Tuskon, az Európai Tanács elnökén keresztül az EU másik 27 tagállamához: mutassák "világos jelét" annak, hogy részt vállalnak a terhekből, és a menedékkérők egy részét engedjék kikötni vagy fogadják be. A levél szerint Málta és Franciaország már tudatta, hogy 50-50 embert befogad. Később csatlakozott Németország is, majd Spanyolország, Portugália és Franciaország is jelezte befogad 50-50 menedékkérőt.

A menedékkérők jelenleg az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex és az olasz hatóságok egy-egy hajóján vannak, melyeket sem Olaszország, sem Málta nem engedett be a kikötőibe.

A spanyol kormányzati közlemény méltatta, hogy Madrid, Párizs és Lisszabon szolidaritást vállalnak, és kiveszik a részüket a Földközi-tengeren zajló migrációs hullám és humanitárius válság európai megoldásában.

Giuseppe Conte olasz kormányfő e bejelentésekre reagálva üdvözölte azt a szolidaritást, melyet szerinte Róma mindig is kért Európától, és ami az Európai Tanács legutóbbi brüsszeli ülését követően "valósággá kezd válni". "Folytassuk ezt az utat, az emberi jogok tiszteletben tartásával" - mondta Conte. Contéhoz közeli források azt közölték, hogy az olasz kormányfő később engedélyezte a nők és gyerekek partra szállítását, eddig mintegy 30 embert fogadott Olaszország a két hajóról.