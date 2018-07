Trump brutálisan kiélezte volna az EU és Anglia viszonyát

Donald Trump azt javasolta Theresa May brit miniszterelnöknek, hogy ne tárgyalgasson az EU-val, hanem inkább perelje be, írja a BBC. Ezt azután írták meg, hogy az amerikai elnök Londonban járt, ahol többek között találkozott az angol királynővel is, majd pénteken Theresa May-jel közös sajtótájékoztatót tartott.

A sajtótájékoztatón Trump azt mondta, számos tanácsot adott az EU-val folyó tárgyalásokhoz az angoloknak, de azt a brit miniszterelnök arra hivatkozva, hogy nagyon brutálisak, visszautasította. A brit lap ezután kérdezte meg, hogy mi volt pontosan a tanács.

May megvédte a saját tárgyalásos terveit, és kérte a kritikusait, támogassák ebben.

Az EU és Anglia tárgyalásainak részleteiről korábban írtunk.

Trump hétfőn Helsinkiben Vlagyimir Putyin orosz államfővel találkozik.