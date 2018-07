Putyin megdicsérte Trumpot a koreai igyekezetéért

Cikkünk folyamatosan frissül.

"Akkor, azt hiszem, kezdhetjük" - mondta Vlagyimir Putyin a két órás késéssel indult közös orosz-amerikai elnöki sajtótájékoztatón Helsinkiben. A csúszást pár perccel növelte az is, hogy egy férfit ki kellett vinni a teremből, mert úgy tűnt, meghekkeli a sajttájt egy tüntetőleg lobogtatott papírral.

A találkozó eleve majdnem egy órás késéssel indult. Donald Trump és Vlagyimir Putyin akkor röviden beszélt a sajtónak. Putyin lényegében csak köszöntötte Trumpot, ő pedig gratulált a jó futball-vb-hez. Aztán említést tett a két atomnagyhatalom megegyezésének fontosságáról, bízva abban, hogy lezárják azt az időszakot, amikor nem volt jóban Washington és Moszkva. (Méghozzá, Trump reggeli twittere szerint az Egyesült Államok hibájából, amivel válasz twitterében az orosz külügy mélyen egyetértett.)

Ez biztos téma volt Konkrét célokat nem fogalmaztak meg a találkozó előtt, de arról is csak találgatások vannak, miről lehetett szó a megbeszélésnek azon a négyszemközti részén, ahol a két elnökön kívül csak a tolmácsok voltak jelen. Az washingtoni orosz nagykövetség megerősítette, hogy az alábbiakról volt szó: Szíriáról: Bassar Aszad orosz katonai segítséggel maradt hatalmon az etnikai-vallási ellentétekkel külső, orosz, amerikai, iráni, török érdekekkel, és az Iszlám Állam terroristáival, valamint az ellene küzdő, de esetenként ugyanolyan vallási radikalizmust hirdető erőkkel bonyolított polgárháborúban;

Iránról , amelynek vélhetően katonai célokat is rejt atomprogramja. A kérdést korábban rendezni igyekvő Obama idején tető alá hozott nemzetközi megállapodást Trump felrúgta, de Oroszország - amely atomerőművet is épített Iránban - érdemben tud hatni Teheránra. Moszkva hivatalosan tagadja, hogy ilyen megállapodásról szó eshet. De intenzíven tárgyal az izraeli kormányfő Putyinnal, akivel Benjamin Netanjahu csak idén háromszor találkozott, legutóbb a vasárnapi vb-döntőn;

a nukleáris fegyverek leszerelésének folytatásáról: A jelenlegi, még Obama és Medvegyev alatt kötött megállapodás, a New Start 2021-ig érvényes, telefonon Trump és Putyin már beszélt az esetleges meghosszabbításról;

Észak-Koreáról: Oroszország ugyan nem elsődleges szereplője a rendezésnek, hiszen ott az Egyesült Államok és Kína van jelen, de az ENSZ BT állandó tagjaként, Észak-Koreával határos országként, atomhatalomként mindenképp számít a véleménye. (Korábban az orosz parlament elnökhelyettese vetette fel, hogy hasznos lenne egy Kim Dzsongun-Putyin találkozó is, Trump szingapúri megbeszéléseihez hasonlóan.)

Nyílt és mindent érintő beszélgetésen vagyunk túl - mondta az orosz elnök, aki szerint egyetértettek abban, hogy az atomfegyverek terjedésének továbbra is gátat kell szabni.

Regionális kríziseket megvitattuk: érdekeink nem esnek mindenütt egybe, de sok a közös pont is - mondta Putyin.

Szíriában a béke helyreállítása a közös munka példája lehetne, ebben az Egyesült Államok és Oroszország komoly szerepet vihet - mondta az elnök. Helyre kell állítani a tűzszünetet is Szíria és Izrael között, biztosítva utóbbi biztonságát.

Fokozatosan alakul a koreai félsziget helyzetének javítása is. Putyin szerint ebben nagy szerepet játszott, hogy Donald Trump személyesen tárgyalt Kim Dzsongunnal.

Ahogyan az előzetesen nem hivatalos források alapján sejthető volt, a kiberbűnözés elleni együttműködésről is tárgyaltak.

Ideje kulturális együttműködést is újraindítani - vélte Putyin.

Hálás vagyok Trumpnak a találkozóért. Nem tudtunk mindent tisztázni, de fontos lépéseket tettünk.

Trump kikéri az orosz hírszerzőket?

Nyitott produktív beszélgetésünk volt, ami nagyon jól zajlott - vette át a szót Trump, aki ismét megdicsérte Oroszországot a jól lebonyolított futball-vb-ért.

"Az ellentétek régóta ismertek, ezeket részletesen átbeszéltük ma." - az elnök szerint azonban világos, hogy az együttműködés lehet a gyümölcsöző, ennek történelmi bizonyítéka a II. világháborús szövetség is.

Ezután a demokratákat és a sajtót ostorozta, amiért ők csak akadályoznak, miközben Trump a kapcsolatok javításán dolgozik. "A világunk békéjéhez új utat kell nyitni."

Értékelte Putyin közel-keleti lépéseit, elismerve, hogy a szíriai ügy nagyon komplex. Az Iszlám Állam visszaszorítását a két ország katonai akcióinak közös eredményének nevezte.

"A mai nap egy hosszabb folyamat kezdete, folyamatos párbeszédé. Barátságé, kooperációé és a békéé, azt hiszem, ezt Oroszország nevében is mondhatom."

Nem kérte ki a 12 hírszerzőt

Nem kérte annak a 12 orosz hírszerzőnek a kiadatását, akik ellen a Robert Mueller különleges ügyész vezette bizottság vizsgálata alapján az Egyesült Államok azzal vádolt meg, hogy kibertámadásokkal valóban befolyásolni igyekeztek az amerikai elnökválasztást.

Igaz, Moszkva nem is adná ki saját állampolgárait, de meglepő, hogy Trump kiadatási igényről beszélt az interjúban a helsinki csúcs előtt, elvégre a már említett twittere arról szólt, hogy a rossz viszonyért az Egyesült Államok - korábbi vezetésének - ostobasága és a jelenlegi boszorkányüldözés - részben legalábbis minden bizonnyal a Mueller-bizottság - a felelős. Márpedig épp ennek a bizottságnak a munkája alapján emeltek vádat a 12 orosz hírszerzővel szemben.

A finn elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón a csúcstalálkozóra akkreditált 1800 újságíróból száz, főként amerikai és orosz vehetett részt. A két csoportot a terem első felében valamiért korláttal is elválasztották.

Hivatalos megerősítése nem volt, de minden bizonnyal szóba kerültek az alábbiak is:

a kiberbűnözés: ez Trump amerikai kritikusai szerint a legérzékenyebb kérdés, hiszen a gyanú szerint a Kremlhez kötődő trollhadsereg a Facebookon fontos szerepet játszhatott Trump elnökválasztási győzelmében és a kezére játszhattak a Demokrata Párt levelezését feltörő, vélhetően orosz hekkerek. Moszkva visszautasítja, hogy köze lehet hozzá - kétségtelen leegyszerűsítés Trump győzelmét kizárólag az orosz kiberakciókkal magyarázni -, de lehet, hogy a kiberbűnözés elleni együttműködés ígérete elhangzott a találkozón;

Maga a vizit önmagában úgy tűnik, inkább Putyinnak kedvező: a Krím annexiója miatti nemzetközi - egyébként is eléggé lyukacsos - elszigetelés végét jelentheti, bár arról nincs szó, hogy ezzel hamarosan megszűnnének az Oroszországgal szembeni, cégekre és Putyin-közeli személyekre vonatkozó nyugati szankciók, amelyekre válaszul Oroszország is kereskedelmi szankciókat vezetett be. Igaz, a legfontosabbat, a földgázt és kőolajat ez nem érinti, Trump többek között ezért is ment a múlt heti NATO-csúcson az európai tagoknak, elsősorban Németországnak: felvetve, hogy ha Moszkva valóban fenyegetés, akkor Berlin miért üzletel vele, miközben saját védelmi kiadásait alacsonyan tartja, azaz az amerikaiak pénzén védeti meg magát.

Trump szerint ezzel nem gyengíti, hanem erősíti a NATO-t, ezzel válaszolt azoknak is, akik szerint túl sok érdeket adna fel Helsinkiben Putyinnal tárgyalva.

