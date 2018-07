Trump az USA-t okolta a rossz viszonyért

Néhány órával Donald Trump és Vlagyimir Putyin helsinki találkozója előtt az Egyesült Államok elnöke saját országát - annak korábbi vezetését - okolta Washington és Moszkva példátlanul rossz viszonyáért.

Az elnök twitteres üzenete szerint a korábbi évek ostobaságai és a jelenlegi boszorkányüldözés tehet mindenről:

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!