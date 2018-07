Orbán izraeli látogatásán elkerüli a palesztinokat

Orbán Viktor szerda délután érkezik Izraelbe hivatalos látogatásra, ahol Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Reuven Rivlin elnökkel is találkozik. A magyar miniszterelnök komoly delegáció élén érkezik egyik legfontosabb ideológiai és politikai szövetségeséhez, hiszen kíséretében a Szombat zsidó lap szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is helyet kapott.

A kormány tagjai vendéglátójuk felé tett gesztusként nem látogatnak el palesztin területekre, egyedül Semjén Zsolt megy majd el a Palesztin Autonómia által ellenőrzött területen található betlehemi születés templomába. Egyébként uniós vezetők egészen eddig kötelességüknek tartották, hogy izraeli hivatalos útjaikon felkeressék a rendezetlen státuszú, a nemzetközi jog által el nem ismert izraeli telepesmozgalom által érintett palesztin területeket is, de ezzel a gyakorlattal már Sebastian Kurz osztrák kancellár is szakított – ő "magánjelleggel" a Jordániától 1967-ben elfoglalt, az európai vezetők által diplomatikusan elkerült Siratófalat is meglátogatta.

Az érdemi tárgyalásokra csütörtökön kerül sor, Orbán az állami vezetőkön kívül találkozik majd David Lau askenázi főrabbival, valamint felkeresi a jeruzsálemi Jad Vasem emlékközpontot, ahol koszorút is elhelyez, majd fát ültet el a Nemzetek Ligetében.

Orbán látogatása Izraelben nem örvend osztatlan tetszésnek. Az Amnesty helyi szervezete fel is szólította a Holokauszt emlékét ápoló Jad Vasém intézet vezetőjét, hogy ne fogadja Orbán Vikort, és a múzeum elé tüntetést szerveznek az "antiszemiták dicsőítője" ellen. A jogvédő szervezet 24 pontban indokolja meg, miért nemkívánatos Orbán a Jad Vasémban, az indokok közül szerepel

az antiszemita reflexekre építő Soros-ellenes kampány,

az Orbán által is táplált kormányzati Horthy-kultusz

a Fidesz körüli, inkább támogatott, mintsem egyszerűen megtűrt antiszemita értelmiség

a (nem kis részben a Netanjáhu-kormányt koppintó) migránsellenes politika

Orbán Viktor egyébként a szintén jobboldali Benjamin Netanjáhu fontos európai támogatójának számít, kormánya elsőként állt be Donald Trump mögé, amikor az amerikai elnök a palesztin igényeket félresöpörve Jeruzsálemet "Izrael egységes és oszthatatlan fővárosának" ismerte el - bár a magyar nagykövetség átköltöztetéséről egyelőre nincs szó.