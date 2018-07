Azonosíthatták a novicsokos támadót

Térfigyelő kamera felvétele alapján azonosította a brit rendőrség azt az ismeretlent, aki a gyanú szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni, idegméreggel végrehajtott támadás elkövetője volt – írta a Telegraph.

Az egykori orosz hírszerző kettős ügynököt és lányát március elején az angliai Salisburyben érte támadás a még a Szovjetunió idején kifejlesztett "novicsok" idegméreggel. Mindketten túlélték a támadást – kórházi kezelésük után ismeretlen helyre kerültek a brit hatóságok oltalma alatt –, később azonban így is lett halálos áldozata a gáznak:

Életét vesztette egy 44 éves nő, férjét pedig most is kórházban van, állapota súlyos. Egyelőre nem tudni, hogy Dawn Sturgess és férje hogyan került kapcsolatba a novicsokkal, de az áldozat szervezetében tízszer annyit mutattak ki a szerből, mint Szkripaléből. Ez felvetheti azt is, hogy a brit hatóságok túl gyorsan nyilvánították biztonságossá Salisburyt, de ezt az érintett szervek visszautasították.

A rendőrség nem kommentálta az értesülést az elkövető azonosításáról. London szerint egyértelműen az orosz titkosszolgálatok állnak a gyilkossági kísérlet mögött, Moszkva ezt visszautasítja.