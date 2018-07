Izrael nemzetállam lett

Hivatalosan zsidó nemzetállammá nyilvánította Izraelt az ország parlamentje – írta a BBC. A Knesszet döntése Benjamin Netanjahu keményvonalas kormányának irányát követi, eszerint

az egy és oszthatatlan Jeruzsálem az ország fővárosa,

Izrael a zsidó nép történelmi otthona, amelyre így kizárólagos jogot formál történelmi, kulturális és nemzeti alapon.

A deklaratív dokumentum elfogadását 62 képviselő szavazta meg, 55 ellenében. Még szűkebb bizottsági szavazás után került végleges szavazásra az irat a parlament elé: 8-7 arányban szavazták meg a héten, hogy az a parlament elé kerüljön.

A Magyarország területének alig harmadát kitevő, de kilencmillós Izrael lakosságának ötödét arabok adják. A nemzetállam deklarálása így jelentős kisebbség érezheti azt, hogy másodrendűek lesznek országukban. Igaz, papíron nem merül fel, hogy állampolgári jogaik csorbulnának, de szerintük hátrányokat szenvedhetnek a munkaerőpiacon vagy az oktatásban is. Az arab képviselők szerint a dokumentum elfogadása a demokrácia halálát jelenti.

Benjamin Netanjahu kormányfő szerint az állampolgári jogok nem sérülnek az izraeli demokráciában, de a többségnek is joga van dönteni, és a többség most ezzel élt is.

A kormányfő csütörtökön Orbán Viktorral tárgyal. A magyar miniszterelnökkel a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak.