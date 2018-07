Putyin kiosztotta Trump bírálóit

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön sikeresnek minősítette a Donald Trumppal folytatott hétfői csúcstalálkozóját, és bírálta azokat, akik szerinte pártérdekek mentén feláldoznák az amerikai-orosz kapcsolatokat, írja a BBC.

Putyin orosz diplomatáknak azt mondta, hogy az amerikai-orosz kapcsolatok több szempontból rosszabbak, mint a hidegháború alatt, de a helsinki találkozó lehetőséget teremtett, hogy pozitív irányban induljanak el. Hozzátette, hogy nem egyik percről a másikra oldódnak meg a problémák.

Az orosz elnök azt mondta, hogy meg nem nevezett „erők" próbálják megakadályozni az Egyesült Államokban, hogy a kapcsolatok javulhassanak, és a pártérdekeket a nemzeti érdekek elé helyezik.

Putyin most először szólalt meg a csúcs óta, de Moszkva nem meglepő módon már eddig is roppant elégedett volt a találkozóval, amin Trump szereplése nem kevés kritikát kapott mind demokrata, mind republikánus oldalról, egy volt CIA-igazgató pedig még hazaárulással is megvádolta.

Trumpot főleg amiatt bírálták, hogy a titkosszolgálatok által megállapított egyre egyértelműbb orosz befolyást a 2016-os amerikai elnökválasztásba simán levette az oroszok válláról, és lényegében Putyin oldalára állt az amerikai titkosszolgálatokkal és a republikánus többségű szenátus hírszerzési bizottságával szemben.

Washingtonba visszatérve már arról beszélt, hogy átnézte a közös sajtótájékoztató leiratát, az „afféle dupla tagadó mondatát” talán úgy kellett fogalmaznia, hogy „nem látja az okát, miért ne Oroszország avatkozott volna be”. Szerdán azonban ezt ismét felülírni látszott, és szembeszállt a saját szervezeteinek vizsgálati eredményeivel.

Putyin csütörtökön egyébként méltatta, hogy Trump próbálja megoldani az észak-koreai konfliktust, de azt bírálta, hogy az amerikai elnök kivonult az iráni atomalkuból.

Az orosz elnök a NATO-nak azt üzente, hogy egyenértékű választ adna az orosz határhoz közeli NATO-bázisokra, és más „agresszív lépésekre". Ezt ennél bővebben nem fejtette ki, írja a Guardian.

(Borítókép: SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP)