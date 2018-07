Szerzetes növendékek lesznek a thai gyerekek

A thaiföldi focicsapat és edzőjük, akiket tegnap engedtek ki a kórházból, egy buddhista istentiszteleten vettek részt helyi idő szerint csütörtök reggel, írja az Independent. A csapat lerótta tiszteletét Saman Kunan előtt, aki a mentés közben vesztette életét.

A gyerekek azt is megígérték, hogy a búvár tiszteletére buddhista szerzetes növendékek lesznek. Ezzel a cselekedetükkel egy "érdemes tettet" hajtanak végre, mellyel a hős búvár szellemét segíthetik. A buddhizmus szerint ugyanis az érdemes tett egy heted részét tovább lehet adni egy halott részére, lecsökkentve ezzel a szenvedéseit az új létezésben.

Mivel szerzetesek csak 20 év fölöttiek lehetnek, a gyerekek egyelőre növendékként fognak tanulni. A szerzetesek és apácák a buddhista közösségben számos szerepet töltenek be. Első és legfontosabb, hogy őrizzék meg a tanokat és tartsák be a szabályokat. Élő példát kell mutatniuk a világi közösség számára és segíteniük kell a világi embereket abban, hogy ők is erényekre tehessenek szert.

A buddhista szerzetesek eskütételük után "leadhatják" esküjüket és visszatérhetnek a világi életbe. Ezt követően akár hétszer is felvehetik és leadhatják fogadalmukat. Tehát a szerzetesi eskü nem akadályozza meg a fiúkat abban, hogy profi focisták, vagy mentőbúvárok legyenek.

A gyerekek edzője, Ekapol Chanthawong egy buddhista kolostorhoz csatlakozott, miután tízévesen egy járványban elveszítette a szüleit és hétéves testvérét. 22 évesen hagyta ott a szerzetesi létet, hogy a nagymamáját ápolhassa. A kolostorba viszont azóta is visszajár: az elmúlt években a focicsapat edzése mellett templomszolga volt.

A gyerekekhez csatlakoztak a hozzátartozóik és barátaik is. Adul Sargon kivételével, aki nem buddhista, az összes barlangban rekedt gyerek részt vett a ceremónián.

Tizennyolc nappal csapdába esésük után, múlt kedden az utolsó négy gyereket és az edzőjüket is kihozták a mentőcsapatok a thaiföldi barlangból, így az ifjúsági futballcsapat mind a 12 tagja és az edző is megmenekült. A focistákat azonnal kórházba szállították, ahol egy hetet töltöttek.