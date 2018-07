Egy valósághow-ban is több komolyság van

Az egész világban vita zajlik arról, hogy mennyire komoly, mennyire komolyan vehető ember az Egyesült Államok jelenlegi elnöke. Akik védik, gyakran érvelnek azzal, hogy nem véletlenül lett a világ legerősebb országának a vezetője, egy nagyon hosszú, kíméletlen választási procedúra végén sikerült az amerikaiak többségének támogatását megszereznie, szóval valamit biztosan tud. Akik támadják, már a megválasztását sem tartják egy patyolat tiszta folyamatnak, de szerintük az elnöki tevékenysége alapján csak egyre több és egyre nagyobb támadási felületet generál magának és az USA-nak is. Hosszan lehetne ezeket elemezni (szoktuk is), de most nézzük csak az elmúlt egy hetét.

Donald Trump ugyanis Európában, a szövetségeseinél járt, és az ámokfutás enyhe kifejezés arra, amit az amerikai elnök csak ezalatt a pár nap alatt művelt. A valóságshow-k színvonalához hasonlító kommunikációs gyakorlatai ismertek, vannak oldalak, amik kifejezetten a hazugságait gyűjtik, és az sem újdonság, hogy az elnök elég gyakran összevissza beszél. Vagy tudatosan, vagy mert így jön. Na, de nézzük, mi is történt abban a pár napban, amíg Európában volt.

Ennek a pontokba szedett hírcsokornak nincs nagy megfejtése, de azért azt megmutatja, mire gondolhatnak azok, akik szerint Trumpból hiányoznak bizonyos vezetői képességek. Azért adódik a kérdés: