Május végén az egész világot bejárta Arkagyij Babcsenko halálának és "feltámadásának" híre. A Putyint többször is élesen bíráló újságíró hulláját kijevi lakásában találták meg május 29-én. Másnap kiderült, hogy Babcsenko halálát csak megrendezték, hogy ezzel orosz ügynököket leplezzenek le.

A bérgyilkos

Ha nem Olekszij Cimbaljukot bízzák meg Babcseko likvidálásával, az újságíró valószínűleg már nem élne. Cimbaljuk pópaként kezdte pályafutását, majd önkéntesként harcolt a Kelet-Ukrajnai konfliktusban az oroszok által támogatott szakadárok ellen. 2018 áprilisában egy szó szerint visszautasíthatatlan ajánlatot kapott egy korábbi kapcsolatától, Borisz Hermantól, a Schmeisser (vagy Schmaiser) ukrán-német fegyvergyártó cég társtulajdonosától.

Herman megkérte, hogy likvidáljon néhány embert (többségben oroszokat), akik Ukrajna ellenségei. A gyilkosságok végrehajtásáért természetesen busás fizetséget ígért. Cimbaljuk az ajánlat elfogadása után azonnal az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU), az ország egyik nemzetbiztonsági szolgálatához fordult.

Az előleg

Innentől kezdve Cimbaljuk minden Hermannal való beszélgetését rögzítette. A két férfi 40 ezer dollárnyi (11 millió forint) fizetségben állapodott meg. Az előleg átvételét, melyre egy bevásárlóközpont előtt került sor, Cimbaljuk egy rejtett kamerával készített felvételt. Miután Cimbaljuk megkapta az előleget, az SZBU úgy döntött, hogy ideje informálni az áldozatot is. Az SZBU információt szerzett arról, hogy Babcsenko meggyilkolása csak az első lenne a sorban. Azt remélték Babcsenko gyilkosságának megrendezésétől, hogy tudnak egy listát szerezni a többi célpontról.

A célpont

Babcsenko a 2000-es évek elején lett ismert író a csecsen háborúkat feldolgozó írásaival. Maga is végigszolgálta katonaként a két kaukázusi háborút. Ennek élményeit írta meg az egyszerű katonák szemszögéből, akiket szerinte mészárszékre vittek a frontra. Nyugaton is sikert aratott könyve Jelenetek egy háborúból címen magyarul is megjelent.

Tudósított a 2008-as orosz-grúz háborúról és más konfliktuszónákból is, miközben a putyini rendszer kíméletlen kritikusa lett. Kemény, akár fegyveres ellenállásra szólított fel, azt remélte, hogy Moszkvában is lehetséges egy, a majdanihoz hasonló forradalom, hogy Putyin hatalma megdönthető. Élesen bírálta az ukrajnai és a szíriai orosz beavatkozást, és arról írt, hogy az orosz rezsim hamarosan olyan lesz, mint Szaddám Irakja volt.

2017-ben előbb Csehországba, majd Izraelbe, végül Ukrajnába költözött családjával, mivel nem érezte magát biztonságban.

Az álgyilkosság

Amikor május 29-én este Cimbaljuk belépett a lakásba, egy vértócsa közepén találta Babcsenkót. A "bérgyilkos" jó egészséget kívánt "áldozatának".

"Ne nevettess, mert még szét töredezik a rám száradt vér"

– válaszolta az újságíró. Cimbaljuk ezután távozott a lakásból, Babcsenko beavatott felesége pedig kihívta a rendőröket és a mentőket. Miközben barátai és kollégái megtudták a sokkoló hírt, egy szintén beavatott mentős a halottasházba szállította az újságírót.

"Ez volt életem legszürreálisabb két-három órája" – mondta Babcsenko. "Egy lepedőben ülve cigarettáztam, és néztem a TV-ben, hogy milyen csodálatos ember voltam, miközben a szomszéd teremben egy kórboncnok éppen egy koponyát fűrészelt ketté."

A végjáték

Mindeközben Cimbaljuk informálta Hermant a gyilkosság sikeres végrehajtásáról, és megbeszéltek másnapra egy találkozót. Az SZBU azonban arról értesült, hogy Herman jegyet vásárolt egy Olaszországba tartó gépre, úgyhogy gyorsan közbeavatkoztak és elfogták a fegyvergyár tulajdonost.

Babcsenko a gyilkosság másnapjának délutánján az SZBU vezetőivel együtt a sajtó elé állt, ahol elmagyarázták, hogy miért kellett megrendezni a gyilkosságot. Babcsenko sírva kért elnézést barátaitól és kollégáitól.

"El kellett temetnem kollégáimat. El kellett temetnem barátaimat. Tudom milyen borzasztó érzés, de nem volt mit tennünk."

A lista

Az akcióban sikerült megszerezni a célpontok listáját is, amit Borisz Herman telefonján találtak meg. A listát, melyen 47 név szerepel, az SZBU szerint Herman egy Vjacseszlav Pivovarnyik nevű, az orosz titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló férfitől kapta. Ő biztosíthatta a pénzt is az akcióhoz.

Néhányan a listán szereplők közül azonban kétlik annak hitelességét. Sonia Koshkin szerint a listán eredetileg csak 30 név szerepelt, a többi 17-et pedig az SZBU adta hozzá, hogy megfélemlítsék őket.



A jövő

Cimbaljuk azt tervezi, hogy könyvet ír, és visszatér a háborúba. Bár a Babcsenko család jelenleg védettség alatt áll, de tudják, hogy életük mindig veszélyben lesz.

A cikkünk a BBC interjúi alapján készült, amiket a résztvevőkkel készítettek.

Nyitókép: Babcsenko az ukrán titkoszszolgálat által tartott május 30-án tartott sajtótájékoztatón, ahol beszámoltak a megrendezett gyilkosság egyes részleteiről (Szergej Szupinszkij/AFP)