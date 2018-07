Theresa May átveszi a brexit feletti irányítást

Theresa May brit miniszterelnök személyesen fogja vezetni az EU-val folyó brexit-tárgyalásokat, az erre a posztra ma beiktatott Dominic Raab brexitügyi miniszter helyett, írja a BBC. Az új miniszter mindössze helyettesi feladatokat fog ellátni.

Jenny Chapman, a Munkáspárt árnyék brexitügyi minisztere szerint "May még azelőtt partvonalra tette Dominic Raabot, hogy annak esélye lett volna asztalhoz ülnie az EU embereivel". Raab szerint, aki a 2016-os brexit kampány egyik arca volt, szó sincs erről, hiszen May mindig is a brexit-tárgyalások vezetője volt. David Davis eddigi brexitügyi miniszter két hete mondott le pozíciójáról, miután Theresa May bemutatta brexit-tervezetét.