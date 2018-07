Donald Trump kész megállapodást kötni Iránnal az atomprogramjáról

Ahhoz képest, hogy Trump alig pár napja fenyegette meg Iránt, most egy "valódi megállapodásról" beszélt egy Missouriban veteránoknak rendezett konferencián. Azt mondta, ezt a valódi megállapodást kész megkötni Iránnal az ország atomprogramjáról, írja az MTI.

"Majd meglátjuk, mi lesz, mi készen állunk egy valódi megállapodásra, nem olyanra, amilyet az előző kormányzat kötött, az igazi katasztrófa volt". Azt is mondta, szerinte Irán hozzáállása magatartása megváltozott azóta, hogy Washington felmondta a korábbi többhatalmi megállapodást.

Trump beszélt Észak-Koreáról is. Az amerikai elnök szerint hitelt érdemlőek azok a jelentések, amik arról szólnak, hogy Phenjan elkezdte lebontani az egyik kulcsfontosságú rakétakísérleti telepét, amit maga Trump "nagyra becsül". Kim Dzsongun még Szingapúrban ígérte meg azt, hogy felszámolja a kísérleti telepet. Trump kijelentette azt is, hogy az észak-koreai diktátor "nagyon hamarosan" megkezdi a koreai háborúban elesett amerikai katonák földi maradványaik hazaszállítását is.