Lehúzza a rolót Donald Trump lányának a divatcége

Ivanka Trump egy nyilatkozatot adott ki, amiben azt írja, bezáratja a divatcégét, hogy teljesen a "washingtoni munkájára koncentrálhasson", írja a The Washington Post.

Az amerikai elnök lánya még 2014-ben alapította a márkát, amit aztán az offshore tevékenységei (kevesebb adót fizet) és a munkakörülményei miatt az elnökjelölti kampány idején támadtak.

Fotó: Win McNamee / Getty Images Hungary

Tavaly is botrányba keveredett a márka, amikor azért perelte be az olasz Aquazzura luxusmárkákat gyártó cég, mert az amerikaiak az egyik női cipőjükhöz kísértetiesen hasonlító modellt hoztak forgalomba. Ivanka Trump korábban azt nyilatkozta: őt sem a cipő koncepciójának, sem dizájnjának kidolgozásába, sem gyártásába nem vonták be, ezért nem is tud érdemben nyilatkozni erről a bíróság előtt.

Korábban olyan hírek jelentek meg , hogy egy kínai munkajogi aktivistát letartóztattak, kettőnek pedig nyoma veszett, miután abban a kínai cipőgyárban történt visszaélésekkel kapcsolatban nyomoztak, ahol többek között Ivanka Trump saját tervezésű cipőit is gyártják. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a gyárban túlórára kényszerítik a munkásokat, de nem fizetik ki nekik az extra órákat. Aki nem vállalja a túlórát, azt kirúgással fenyegetik, a dolgozók betegszabadságra sem mehetnek.