Új-Zéland felszólította Ausztráliát, hogy változtassa meg a nemzeti lobogóját

Ausztrália az új-zélandi zászlóról másolta a sajátját, úgyhogy ideje lenne egy újat csinálniuk Új-Zéland megbízott miniszterelnöke szerint. Winston Peters, aki Jacinda Ardernt helyettesíti a miniszterelnöki poszton, az új-zélandi állami televíziónak nyilatkozta ezt, írja New York Times. Ardern szülési szabadságról érkezik vissza a jövő héten, a kislánya öt hete született meg.

Peters vádja helytálló is meg nem is. Ausztrália és Új-Zéland is brit gyarmat volt, ez az oka a zászlók hasonlóságának. Kezdetben mindkét gyarmat a brit haditengerészet kék zászlaját használta, amely a mai zászlóik alapját is adja.

Balra az ausztrál, jobbra az Új-zélandi zászló

Új-Zéland 1902-től használja hivatalosan a mai zászlaját, amelyen négy piros, ötágú csillag látható, ami a Dél Keresztje csillagképet szimbolizálja. Az ausztrálok zászlaja abban tér el az új-zélanditól, hogy hat hétágú és egy ötágú fehér csillag található rajta. Az ausztrálok, bár csak 1954 óta használják ezt a dizájnt, 1901-ben bevezettek egy, a maihoz kísértetiesen hasonló verziót nem hivatalos zászlóként.

Ausztráliához hasonló zászlójuk mellett az új-zélandiak annak sem örülnek, hogy számtalanszor lefelejtik őket a térképről. Számos Tumblr- és Reddit-oldalt szenteltek már a témának, sőt az Új-Zélandi Turisztikai Hivatal még egy reklámot is csinált az elveszett Új-Zélandról.