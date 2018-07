Tovább gyűrűzik a spanyol taxissztrájk

Vasárnap Barcelona és Madrid után újabb három spanyol városban, Valenciában, Alicantében és Málagában hirdettek határozatlan idejű sztrájkot a taxisok, amivel az Uber és a hasonló módon működő Cabify nevű alternatív, közösségi személyszállítási szolgáltatások működésének szigorítását szeretnék elérni – írja az MTI.

A munkabeszüntetés szerdán kezdődött Barcelonában, ahol a 48 órás akció mellett tüntetéssel tiltakoztak a taxisok, miután a bíróság felfüggesztette az alternatív, közösségi személyszállítási szolgáltatásokat szabályozó helyi rendeletet.

Spanyolországban ezek működését ún. VTC-engedélyhez köti a törvény, melynek számát maximálja is a jogszabály, 30 taxisonként 1 ilyen engedélyt lehet kiadni, Barcelonában ráadásul június vége óta ennél is szigorúbb volt a szabályozás, pluszban még egy helyi működési engedélyre is szükség volt.

A piaci versenyért felelős spanyol állami szervezet (CNMC) ez utóbbi miatt fordult bírósághoz, álláspontjuk szerint ugyanis ez akadályozza a piaci verseny szabadságát, a bíróság pedig előbb az ítélethozatalig felfüggesztette a rendeletet, pénteken pedig úgy határozott, hogy a felfüggesztés érvényben is marad, ezért a helyi taxisok a kétnapos munkabeszüntetés után határozatlan időre sztrájkba léptek, ehhez pedig fokozatosan csatlakoztak más városok taxisai is.

Fotó: Albert Gea

A katalán fővárosban a legdurvább a helyzet,a feldühödött taxisok korábban több autót is megtámadtak, emiatt a Cabify és az Uber is kénytelen volt felfüggeszteni a fuvarozást, azóta pedig a belvárosi Gran Vía sugárutat mintegy két kilométer hosszan több száz taxis foglalta el, sátrakat állítottak, és kijelentették:

a politikusok döntésén múlik, hogy meddig maradnak.

A taxisok többek közt azt követelik, hogy a spanyol fejlesztési minisztérium garantálja a törvényi előírások betartását, ugyanis álláspontjuk szerint

a megengedettnél több Uber és Cabify autó működik,

az ágazati követelmények nem egyformák,

így pedig a verseny nem tisztességes.

Az El País nevű spanyol lap egyébként a szaktárcára hivatkozva azt írta, jelenleg több mint 64 ezer taxi-, és mintegy hétezer VTC-engedély van érvényben, azaz a jelek szerint tényleg több Uber és Cabify autó van a megengedettnél.

A fejlesztési minisztérium hétfőn egyeztet a taxis érdekképviseletekkel, kedden pedig a VTC-szektor képviselőivel. Utóbbi érdekképviselete, az Unauto egyébként közleményt adott ki, melyben panaszt emelt az autóik elleni erőszakhullám miatt.