Szlovákiába fészkelték be magukat Putyin motorosai

Már nem csak május 9. környékén motoroznak Oroszországból Közép-Európán át Berlinbe a Kreml nagyságát hirdető Éjszakai Farkasok Vlagyimir Putyin kedvenc motorosa, a „Sebész” vezetésével. A csoport ugyanis állandó bázist hozott létre Pozsonytól 70 kilométerre Alsókorompán – írta a BBC.

A szlovák külügyminisztérium szóvivője felháborítónak nevezte a katonai bázisnak látszó, orosz zászlóval díszített objektum létét, de Peter Susko szavai alapján úgy tűnik, nem sokat tudnak tenni a hivatalosan civil klubként működő csoport ellen, túl azon, hogy „kiemelt figyelemmel kísérik működését.”

A főmotoros Sebész (Hirurg), Alekszandr Zaldosztanov többször szerepelt a vagány imidzsét is építő Putyin mellett. Az orosz elnök először 2011-ben volt a „bájkerek” összejövetelén Novorosszijszkban, 2013-ban állami kitüntetést is kapott a hazafias nevelésért. 2017 augusztusában az orosz elnök a három évvel korábban annektált Krímben is ellátogatott a Farkasokhoz, akik hatalmas, 267 hektáros területet kaptak a piaci ár ezredrészéért több évtizedes bérletbe a félszigeten.

Igaz, nem sokkal később a terület felét elvonták tőlük, de szó sincs arról, hogy a szovjetellenesnek indult, ma a putyini politikát és a szovjetnosztalgiát bőrszerkóval ötvöző szervezet vezetője kiesett volna a pixisből: Győzelem napja apropóján idén is turnéztak, bepróbálkozva Lengyelországnál – itt az orosz tagok általában nem tudnak átjönni, de a szervezetnek vannak már EU-s állampolgárai is –, hogy aztán Pozsonyban, egy kisebb csoporttal Budapesten, majd Prágában, végül május 9-én Berlinben koszorúzzanak.

A nácizmus legyőzésében nélkülözhetetlen szerepet vitt Szovjetunió sikereinek ünneplését az Éjszakai Farkasok ügyesen összekötik a putyini vezetés dicséretével, így válik a Kreml számára igazán hálás eszközzé.

Az orosz állammal való nyilvánvaló szoros kapcsolat, a Krím annexiója melletti kiállás, az oroszbarát szakadár kelet-ukrajnaiak nyílt támogatása az oka annak, hogy a szervezet vezetőjére is érvényesek a személyre szabott nyugati szankciók.

Közben azonban a szervezet terjeszkedik az európai országok motoros szubkultúrájában, így a utazási tilalmat jelentő szankciók nem akadályozzák meg, hogy az Éjszakai Farkasok így vagy úgy, de jelen legyenek az EU-ban, például a Jozef Hambalek vezette szlovák nacionalista NV Europa nevű csoport révén.

A szlovák külügyi szóvivő szerint aggasztó, hogy a történelem átírását, Sztálin pozitív átértékelését hirdető EU-szkeptikus nézeteket valló Éjszakai Farkasok szabadon hirdethetik nézeteiket.

A Sebész szerint azonban jó célokat szolgálnak, csupán elismeréssel adóznak az Európát a fasizmustól megszabadító szovjet hősöknek, és csupán a nyugati oroszellenes sajtó akarja beállítani úgy, hogy szervezete veszélyes volna.

Az alsókorompai bázist ígérete szerint II. világháborús múzeummá alakítják át, a szovjet hadsereg gépesített motoros katonáinak emléket állítva.

(Borítókép: AFP PHOTO / RIA NOVOSTI / ALEXEY DRUZHININ)