Most már biztos: szexuális visszaélések voltak az Oxfamnál

Kiterjedt a szexuális visszaélések gyakorlata a segélyszervezeteknél - állapította meg kedden ismertetett, súlyosan elmarasztaló jelentésében a brit parlament alsóházának nemzetközi fejlesztési ügyekben illetékes bizottsága az Oxfam nagy-britanniai székhelyű, globális segélycsoport körül év elején kirobbant botrány nyomán indult vizsgálatában.

A testület "bűnrészességbe hajló engedékenységgel" vádolta a szektort, elnöke, Stephen Twigg pedig úgy fogalmazott, a segélyszervezeteket jobban foglalkoztatja jó hírnevük védelme, mint az áldozatoké. A bizottság szerint sokkal többet lehetett volna tenni a szexuális kizsákmányolás ellen.

Szerintük nyílt titok volt, hogy a segélyezésben dolgozók ilyen visszaéléseket követnek el. A politikusok e szervezetek vezetésének kollektív kudarcát emlegették, és felrótták, hogy nem reagáltak időben, csak akkor, amikor válságossá vált a helyzet. Ezek az "epizodikus" intézkedések is "meddők, szedett-vedettek és lomhák" voltak, ami azt jelentette, hogy a biztosítékok rendszerét kidolgozták ugyan, de soha nem alkalmazták megfelelően.

A 120 oldalas jelentés önámításnak nevezte a segélyszervezetek vezetői részéről, hogy azt gondolták, megoldották a problémát, mielőtt nyilvánosságra került volna.

A bizottság szerint a segélyszervezeteknek gondoskodniuk kellene arról, hogy a kedvezményezettek tisztában legyenek a jogaikkal. Tenniük kellene azért, hogy a szexuális kizsákmányolásról és visszaélésről szóló esetek könnyebben jelenthetők, a válaszlépések pedig robosztusak legyenek, visszajelzést adva az áldozatoknak. Hozzátették, a zéró tolerancia kultúrájának kialakítása a legkevesebb, amit az áldozatok elvárhatnak. Létfontosságú továbbá megakadályozni, hogy a szexuális visszaélések elkövetői áthelyezést követően újból ilyen bűnöket követhessenek el.

A testület javasolta továbbá egy segélyezési ombudsman kinevezését, akinek a feladata az áldozatok segítése lenne.

Februárban a The Times című brit lap közölt leleplező cikket arról, hogy az Oxfam stábjának magas rangú tagjai fizettek a szexért a 2010-es haiti földrengés túlélőinek. Később kiderült, hogy más országokban is történtek hasonló esetek, és más szervezetekkel szemben is felmerültek vádak.

A segélyszervezeteket nyilvántartó és működésüket szabályozó szervezet, a Charity Commission felszólította a segélyezésben részt vevőket, hogy "mutassanak valódi elszántságot egy tartós és bizonyítható változás" megvalósítására.

A jótékonysági szervezetek üdvözölték a jelentést, az Oxfam pedig elismerte, "van még tennivalója" az ügyben.

A parlamenti bizottság régóta esedékesnek nevezte a szervezetek által hozott intézkedéseket. Stephen Twigg hozzátette, elmarasztaló jelentésük csak "az első, apró lépés" volt az ügyben. "Bármennyire is leküzdhetetlennek tűnik, megoldásokat kell találni" e problémára - mondta. "Szembe kell szállni ezzel a szörnyűséggel."