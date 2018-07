Titokban megfigyelik a repülők utasait Amerikában

Az amerikai légi hatóság (TSA) egy titkos program keretében megfigyeli a repülőgépek utasait, hogy kiszűrje a gyanús elemeket, de a hatóság szerint ezzel mincs semmi probléma – írja a BBC.

Fotó: Mario Tama A Delta Airlines egyik gépe Los Angeles fölött 2018 júliusában

A 2010 óta futó Quiet Skies (csendes egek) nevű programról először a Boston Globe számolt be a hétvégén. A lényege, hogy szövetségi tisztek utasokat figyelnek meg a reptéren és a repülőn, köztük olyanokat is, akikkel szemben semmiféle gyanú vagy probléma nem merült fel. A gyanús egyénekről pedig a tudtuk nélkül lista készül. (Ezen kevesebb mint 50 ember van rajta a lap szerint.)

Az Egyesült Államokban, a TSA alatt működő szövetségi légimarsall-szolgálat civil ruhás, fegyveres biztonsági tisztjeinek a feladata, hogy maguk is utazzanak, és a többi utas között elvegyülve kiszúrják a bűnözőket, és ha kell, fellépjenek ellenük. Ők kapták meg a program részeként a gyanúsnak ítélt utasok megfigyelését is, de médiaértesülések szerint ők maguk is tiltakoztak a gyakorlat ellen.

Túl sokat izzadsz, gyanús-e vagy?

A programban első lépésként egy algoritmus elemzi az utasok utazási mintázatát és kötődéseit. Ennek az eredménye alapján aztán egy tisztviselő eldönti, hogy az illetőt figyelni kellene-e. A Boston Globe által közzétett belső TSA-s dokumentumok [pdf] szerint a légi marsallok olyan viselkedésbeli sajátosságokat figyelnek, mint a túlzott mocorgás, a túlzott izzadás, a "hűvös, átható tekintet", a tágra nyílt szemmel bámulás, az arc gyakori érintése, az utazás alatti alvás mennyisége és a mobilhasználat.

A TSA közleménye szerint a program célja az utasok és a légi személyzet védelme, és se faji, se vallási hovatartozás alapján nem diszkriminál, illetve az ország saját polgárainak a megfigyelése sem célja. A hatóság szerint ha az adott utazás eseménytelenül lezajlik, akkor a megfigyelt egyéneket békén hagyják.

A Quiet Skies a TSA-n belül is feszültséget okozott. John Casaretti, a Légi Marsallok Szövetségének elnöke szerint például a program elfogadhatatlan, és a népet amúgy is jobban szolgálná, ha a marsallokat a reptéri ellenőrzésekhez és a check-in területre rendelnék, ahol hatékonyan közbe tudnának avatkozni, ha kell.