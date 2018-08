Igen, szlovák kormánygéppel rabolt embert a vietnami titkosszolgálat. Méghozzá Berlinből, és bár a szlovák kormány képviselői hevesen tagadnak (csökkenő vehemenciával azért), német források szerint egyértelmű bizonyítékok vannak a szlovák érintettségre. Az ügy kicsiben a volt államfő, Michal Kováč fiának szlovák állambiztonság által megszervezett kilencvenes évekbéli elrablását idézi, és miközben már állítólag a német-szlovák kapcsolatokat is kezdi veszélyeztetni, szlovák belpolitikai csörték is újabb muníciót kaptak a vietnami politikai leszámolásnak köszönhetően.

A legújabb, hogy a Ficóval és a SMER-rel közismerten rossz kapcsolatot ápoló Andrej Kiska államfő az egyre nagyobb botrány miatt magához hívatta az országos rendőrfőkapitányt, és rosszallását fejezte ki, hogy a német rendőrségtől több információ jut el hozzá, mint a szlovák szervektől, akik nem is nyomoznak az ügyben.

Pedig a német hatóságok és az üggyel intenzíven foglalkozó Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint ma már gyakorlatilag bizonyított, hogy egy éve, 2017 júliusában hathatós szlovák segítséggel raboltak el Berlinből egy prominens vietnami expolitikust.

Trinh Xuan Thanht a sajtó most leginkább üzletemberként említi, valójában azonban a vietnami kommunista párt magas rangú figurája volt, aki mellesleg egy nagy állami építőipari vállalatot is vezetett. Egészen 2016-ig, amikor egy belső hatalmi harcban elvesztette pozícióit. A párt keményvonalasai ekkor felülkerekedtek a vietnami reformkommunistákon, Trinh pedig jobbnak látta gyorsan külföldre távozni.

2017-ben menedékjogi kérelmének elbírálására várt Németországban, amikor a vietnami titkosszolgálat lecsapott rá. A magas rangú disszidens éppen a Tiergartenen sétált szeretőjével, amikor egy furgon fékezett le mellettük, és a sikoltozó párt berángatták a járműbe. Hogy ezután pontosan hol és mi történt velük, nem egyértelmű, de az biztos, hogy néhány nap múlva Trinh már a vietnami állami tévében tűnt fel, amint arról beszél a kamerába, hogy önként tért haza, mert nagyon szeretné, ha lefolytatnák ellene a szükséges eljárásokat.

A nyilvános berlini emberrablás nagy felháborodást keltett Németországban. A német szövetségi ügyészség az ügyet államilag szervezett emberrablásként kezelte. Az elrabolt vállalkozót, aki korábban politikai menedékjogért folyamodott Németországban, a hazájában azóta kétszer is életfogytiglanra ítélték korrupció és hűtlen kezelés miatt.

Az ügyben ezekben a napokban hozott ítéletet a német bíróság: egy vietnami férfit csuktak le, aki bűnsegédként vett részt az akcióban. A nyomozás során azonban megjelent egy szlovák szál is, méghozzá egyre vaskosabban.

Éppen a tavalyi emberrablás táján járt ugyanis egy vietnami kormánydelegáció Pozsonyban, hogy külkereskedelmi és egyéb közös témákról tárgyaljanak a szlovák féllel. A német szervek gyanúja szerint azonban Trinh Xuan Thanht ügye is terítékre került: a vietnami biztonsági miniszter ezzel kapcsolatban is folytathatott megbeszéléseket szlovák kollégájával, azzal a Robert Kalinákkal, aki később Ján Kuciak újságíró meggyilkolása miatt volt kénytelen Robert Fico miniszterelnökkel együtt lemondani. A németek szerint ennek a tárgyalásnak nem is nagyon volt más célja, mint Trinh Xuan Thanht lehető legsimább kijuttatása Európából.

A német hatóságok azt mondják, ennél többre is van bizonyítékuk: állításuk szerint Trinh Xuan Thanht egyenesen a szlovák kormánygéppel vitték el Európából. A repülőt ezek szerint Szlovákia valamiért a vietnami kormány rendelkezésére bocsátotta. A berlini Kerületi Bűnügyi Hivatal szerint „szinte minden kétséget kizáróan” a szlovák kormánygéppel hagyta el a schengeni övezetet a vietnami disszidenst.

A szlovák kormány mindent tagad. Mint mondják, a szlovák kormánygépen nem szállítottak megbilincselt vagy szabadságában korlátozott személyt, mindegyik utas diplomáciai útlevéllel utazott. Pellegrini miniszterelnök szerint sem a szlovák titkosszolgálat, sem a Katonai Hírszerzés nem tudott arról, hogy Szlovákia együttműködött volna a vietnami vállalkozó elrablásában, ellenben Németországot okolja, hogy az egész ügyről nem értesítették őket időben.

A szlovák rendőrség maga nem vizsgálódott az ügyben, de most azt hangsúlyozzák, hogy mindenben együttműködnek a német hatóságokkal. Lučanský rendőrfőkapitány azt mondja, mindenképpen tisztázni akarja az ügyet, Andrej Kiska államfő azonban a következő hetekben szintén találkozni akar a német rendőri vezetéssel. Bár egy vietnami volt funkcionáriussal nem lehet olyan könnyen azonosulni, mint egy maffiaügyekben nyomozó fiatal újságíróval, könnyen lehet, hogy Ján Kuciak halála után ismét egy olyan bűntény okoz majd belpolitikai válságot Szlovákiában, aminél az állami szervek nem tudták meggyőzni a nyilvánosságot az ártatlanságukról.