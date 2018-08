Kukákban keresik az idegmérget a brit rendőrök

Két kukát vitt el a brit rendőrség Salisburyből, hogy megvizsgálják, megtalálható-e rajtuk a novicsok nevű idegméreg– írja a Sky News.

A kukákat csütörtök délelőtt szállították el egy parkból, miután a rendőrök megállapították, hogy ez volt az egyik hely, amit Charlie Rowley és Dawn Sturgess meglátogattak, mielőtt kómába estek június 30-án.

Elővigyázatosságból egyébként az egész parkot lezárta a rendőrség, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy semmi fontos nincs már ott, ezt követően engedik majd be újra az embereket.

A pár ugyanattól a szovjet idegméregtől, a novicsoktól betegedett meg, amivel márciusban a brit-orosz kettős ügynököt, Szergej Szkripalt, és lányát is megmérgezték, később pedig kiderült, hogy a parfümös üvegbe rejtett mérget Rowley találta meg, és ő is adta oda a barátnőjének, aki bele is halt a mérgezésbe.