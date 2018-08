Orosz kémnő dolgozhatott a moszkvai amerikai nagykövetségen

Orosz kém férkőzhetett be a moszkvai amerikai nagykövetségre, és dolgozhatott ott több mint egy évtizedig, írta a Guardian.

Az orosz állampolgárságú nőt a Secret Service (Egy védelmi kormányügynökség, ők adják az elnökség testőrségét is, és nyomozati jogkörük is van például pénzhamisítási ügyekben, de szigorú értelemben véve nem titkosszolgálat, mint azt a név sugallja) alkalmazta, és valószínűleg hozzáférése volt az ügynökség belső hálózatához és mailrendszeréhez, ezáltal bizalmas anyagokhoz is, mint például az elnök és alelnök napirendje.

A nő 2016-ban, egy ötévenkénti rutinvizsgálat nyomán lett gyanús, amit egy másik kormányzati biztonsági hivatal két embere végzett el Moszkvában, Londonban és Frankfurtban. Arra jöttek ugyanis rá, hogy a nő rendszeresen és engedély nélkül találkozik FSZB-sekkel, azaz orosz titkosszolgákkal. 2017 januárjában ezt jelezték is, de a Secret Service nem indított átfogó belső vizsgálatot, hanem hónapokkal később, nyáron csendben kirúgták a nőt, valószínűleg azért, mert tartottak attól, hogy nyilvános ügy lesz a dologból, ami elég kellemetlen lett volna nekik.

A Guardiannak hivatalosan azt állította a Secret Service, hogy a nő nem volt fontos pozícióban, nem fért hozzá nemzetbiztonsági anyagokhoz, de azt nem cáfolták, hogy potenciális kémként azonosították. A lap megpróbálta megkérdezni a nőt is, aki nem reagált a megkeresésekre. A cikk azt is állítja, hogy a potenciális veszélyről nem értesítettek egy kongresszusi bizottságot sem, és Robert Mueller különleges ügyészt sem, aki a Trump és oroszok közti összejátszás gyanúját vizsgálja.