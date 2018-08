543 millió dollárt nyertek csapatépítő lottózáson, de nem mondanak fel

Bevett szokás a nagyobb cégeknél, hogy csapatépítő tréninget szerveznek, aminek az a lényege, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkatársakat a munkaidőn kívüli programokkal, és ezáltal növelje a csapatszellem tombolásán keresztül a termelékenységüket.

Hogy mennyire nem ezen múlik, hogy mennyire jó a csapat, hanem az általános hangulaton, arra jó példa, hogy egy 11 fős amerikai társaság egyik tagja sem mond fel, miután egy vicces csapatépítő lottózáson megnyerték a Mega Millions 543 millió dolláros főnyereményét.

A csapat tagjai fejenként két dollárral szálltak be a szelvénybe, és most választhatnak, hogy 30 év alatt a teljes 543 millió dollárt (150 milliárd forintot) megkapják, vagy 320,5 millió dollárt (88 milliárd forintot) kapnak egy összegben adózás előtt. Ha utóbbit választják, így is fejenként 29 millió dollárt (8milliárd forintot) kaszálnak, de a csapat egyelőre nem döntött.

A nyertesen 21 és 60 év közöttiek, és a döntést, hogy melyik szelvénnyel játszanak, az alapján hozták meg, hogy ezen volt a legnagyobb a nyeremény.

Az egyik nyertes annyit mondott el, hogy a pénzügyi szektorban dolgoznak, és hogy annyira szeretik a munkahelyüket, hogy egyikük se tervezi, hogy felmond.

Imádjuk a munkahelyünket. Büszkék vagyunk arra, amit ott felépítettünk. Jól érezzük itt magunkat, és együtt akarunk maradni.

A cég dolgozói nem lesznek hálátlanok a San José-ban található Ernie’s Liquor Store kisbolt főnökével, akinél a szelvényt vették. A nyereményből 1 millió dollárt (276 millió forintot) adnak neki, amiért nála vették a győztes szelvényt.

