Indonézia visszaadja a lopott pénzen vett jachtot Malajziának

Facebook-videóban közölte a maláj miniszterelnök, Mahathir Mohamad, hogy Indonézia visszaadja azt a luxushajót Malajziának, amit a kormányzati fejlesztési alapból ellopott pénzből vásároltak, írja a Bloomberg.

Úgy gondoljuk, hogy a jacht a maláj kormányhoz tartozik, mert olyan maláj pénzből vették, amit elloptak

– mondta Mohamad. A hajó egyébként már úton van hazafelé, kedden várják a maláj Port Klang kikötőbe. Nem marad sokáig ott, mert a kormány szerint el kell adniuk azért, hogy a lehető legtöbb pénz visszajöjjön abból, amit elloptak tőlük.

Mohamad megköszönte az indonéz kormánynak és elnökének, Joko Widodo-nak, hogy visszaszolgáltatják a 250 millió dollárt érő jachtot, az Equanimity-t. A hajót még Bali kikötőjéből foglalta le az indonéz rendőrség az FBI-jal együtt. Szerintük a hajó tulajdonosa, Jho Low körülbelül 4,5 milliárd dollárnyi pénzmosást csinált az 1MDB-re hallgató kormányzati fejlesztési alapból, amit korábbi korrupt maláj miniszterelnök, Najib Razak hozott létre.

Low egy nyilatkozatot is kiadott, amiben a hajó visszaadása ellen szól, de Mohamad szerint csak az lehet a hajó valódi tulajdonosa, aki be tudja bizonyítani, hogy nem lopott pénzből vette azt. A hajón egyébként helikopter-leszállópálya, medence, tornaterem és moziterem is is van.

(Borítókép: Equanimity - Fotó: Sonny Tumbelaka / AFP)