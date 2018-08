Kedden még mindig nem sikerült megfékezni az öt napja pusztító erdőtüzet a portugáliai Algarve tartományban, ahol péntek óta tart a tűzvész. Portugália legdélibb tartományából már csaknem 250 embert kellett evakuálniuk a hatóságoknak, a sérültek száma pedig harmincra emelkedett.

Rui André, a tartomány legveszélyeztetettebb települése, Monchique polgármestere elismerte, hogy több ház leégett, de még nem tudják felbecsülni a károkat. Keddre virradóra az addig jól haladó mentést megnehezítette a hirtelen feltámadt erős szél, a tűzoltók mozgását pedig lassítja az erdős terep.

A katasztrófa a szomszédos Spanyolországot sem kíméli: Valencia tartományban szintén erdőtűzzel küzdenek, és keddre virradóra már 2500 embert telepítettek ki. Az erdőtüzet két tucat repülőgéppel próbálnak eloltani. Spanyolországban már hatra nőtt a hőség miatt elhunytak száma, szombaton Andalúziában 46,6 fokot mértek.

A hőség északra is átterjedt: Franciaországban kedden a hőmérséklet elérheti a negyven fokot. De szokatlan hőség van a Benelux államokban és Németország nyugati részén is, 36-38 fok is lehet.

A nyugatról kelet felé araszoló hidegfront előtt déli irányból egyre melegebb levegő áramlik Közép-Európa térségébe. Magyarországot is eléri az újabb hőhullám, az OMSZ előrejelzése szerint szerdától 32-36 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos éppen elzért kedd éjféltől péntek éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el.

(Borítókép: A részlegesen kiszáradt Rajna medre Düsseldorfban - fotó: Wolfgang Rattay / Reuters)