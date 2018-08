Amerikában futnak össze a macedón álhírgyár szálai

Két évvel ezelőtt jöttek az első hírek arról, hogy az internetet az amerikai választások idején elöntő brutális mennyiségű álhír és dezinformáció komoly százalékát Macedóniában, Veles városában állították elő, ahol helyi tinédzserek milliókat kerestek azzal, hogy Donald Trump javára Hillary Clintonról és más politikai ellenfeleiről egész egyszerűen hazugságokat állítottak tényként. A Buzzfeed legutóbbi oknyomozásából viszont kiderült, hogy egyáltalán nem pénzhajhász macedón tinédzserek magánakciójáról van szó, és az ottani álhírgyár szálai Trump környékén futnak össze. Az egész macedón álhírprojekt mögött egy Trajcse Arszov nevű médiaügyész áll, a Buzzfeed neki tulajdonítja az egész macedón álhírgyár létrehozását. Arszovról pedig kiderítették, hogy hat hónapon át dolgozott együtt két ismert amerikaival, és ebben az időszakban voltak a választások is Amerikában.

A cikkből többek között kiderül, hogy

Arszov brit és amerikai szerzőket is alkalmazott a portáljainál

köztük egy Paris Wade nevű figurát, aki éppen helyi képviselőnek készül Nevadában, és nem mellesleg a Gateway Pundit összeesküvés-portál szerzője

az első, kifejezetten amerikai hírekre fókuszáló macedón oldal beregisztrálása előtt három hónappal Macedóniában járt az a férfi is, akit Robert Mueller különleges ügyész azzal vádol, hogy az állami orosz trollgyár tagjaként beavatkozott az amerikai választásokba

a macedón belbiztonságiak az amerikai hatóságokkal (köztük az FBI-jal) és két nyugat-európai ország segítségével elkezdtek nyomozni azzal kapcsolatban, hogy milyen összefonódások vannak orosz és amerikai személyek között a Trump-párti macedón álhíroldalakkal kapcsolatban

ettől függetlenül a macedón hatóságok nincsenek arról meggyőzve, hogy bűncselekményt követtek volna el azok, akik szándékosan álhíreket gyártottak.

Az álhírek keresztapja

Az egész macedón álhírgyár mögött Trajcse Arszov, egy 33 éves médiaügyész áll, aki pont véletlenül abból a Velesből származik, ahová az összes érintett portál be van jegyezve. Arszov saját bevallása szerint libertáriánus, példaképének pedig két republikánus szenátort, Ted Cruzt és Rand Pault tekinti. Arszov érdekes figura, a sokáig elnyomás alatt élő Macedóniában azon kevés ügyészek közé tartozott, akik hangosan kiálltak a független újságírók védelme mellett. Testvérével, Pancsével hozták létre 2015 szeptemberében a USAPoliticsToday.com nevű oldalt, amelyet Velesbe jegyeztek be. Ez az oldal indította el a lavinát, amelynek köszönhetően egyre-másra jelentek meg a gyanús álhíroldalak az országban, végül az Arszov testvérek egy féltucat álhíroldalból álló hálózatot és Facebook-oldalakat hoztak létre, utóbbiakat összesen kétmillióan követték egészen addig, ameddig a Facebook le nem tiltotta azokat idén áprilisban.

Az első portáljuk indulása előtt Velesben már több olyan tematikus clickbait oldal működött, amelyek kattintékony, virális posztokat közöltek egészséges ételekről, motorokról, autókról és olyan rétegtémákról, amelyeknek köszönhetően a városban többen kisebb vagyont halmoztak fel a Google AdSense hirdetőrendszerének köszönhetően. Az Arszovok először autós oldalt csináltak, de később rájöttek, hogy sokkal több embert érnek el olyan hírekkel, amelyeket inkább a konzervatív olvasóknak szántak. Trajcse a Buzzfeednek azt is elmondta, hogy próbáltak liberális híroldalt is csinálni, de a Facebookon egész egyszerűen jobban pörögtek a konzervatív politikai cikkek.

Száz konzervatív Facebook-csoportra csak tíz liberális csoport jut

– nyilatkozta Arszov a Buzzfeednek azzal kapcsolatban, hogy az álhíroldalak legbevettebb szokása, hogy tematikus Facebook-csoportok százaiba belépve spammelik a saját cikkeikkel a tagokat. Arszovék pedig észrevették, hogy azokból a csoportokból nem tiltották csak ki őket, amelyek alapvetően republikánus, konzervatív, Trump-párti embereket gyűjtöttek össze. A férfi viszont tagadja a vádakat, hogy hoaxokat, álhíreket gyártottak volna, egyszerűen csak fogták a mainstream jobboldali médiafelületek, mint a Fox News, a Breitbart, a Daily Caller vagy a Washington Examiner cikkeit, és átemeltek belőle részeket, majd ezeket újrapublikálták. A gond csak az, hogy a már eltávolított portáljain százával lehetett találni olyan cikkeket, amelyek mondjuk arról szóltak, hogy Chelsea Clinton valójában nem is Bill Clinton lánya, de olyan is volt, hogy az Onion viccoldal (kb. mint nálunk a Hírcsárda) egyik posztját kontexusából kiragadva valós hírként közölték újra.

Hazugságok Google-dollárokért

Az üzlet annyira bejött, hogy Pancse barátai is saját álhíroldalakat csináltak, egy korábban disznófarmon dolgozó barátjuk például létrehozta a USAPoliticsInsider.com és a USADailyPolitics.com oldalakt, majd őket még többen, főleg fiatal férfiak követték Velesben. Végül macedón fiatalok ezrei szálltak be a bizniszbe, hiszen a Google hirdetőrendszerén keresztül amerikai dollárban kapták a pénzüket az álhíroldalakon elhelyezett reklámokért. A biznisz virágzott, az Arszov testvérek pedig óriási pénzeket kerestek a különböző címeken működő, de nagyjából ugyanazokat az álhíreket tartalmazó oldalaikkal.

2016-ban aztán Trajcse kapcsolatba lépett két amerikaival, Ben Goldmannel és Paris Wade-del, akik a Liberty Writers News nevű konzervatív konteóoldalt üzemeltették. A Washington Post két évvel ezelőtt nagy portrécikkben foglalkozott velük, mint azok az álhírgyártók, akik degeszre keresik magukat azzal, hogy dühös és rettegő amerikaiakra szabott hazugságcikkeket jelentetnek meg folyamatosan, amiket zabálnak az olvasók. Wade azóta politikai babérokra tör, és helyi képviselőnek készül a republikánusok színeiben Nevada államban.

Trajcse Arszov a Washington Post-cikk miatt ismerte a két amerikait, majd amikor kapcsolatba léptek, Paris Wade testvérétől, Alextől kezdett el cikkeket rendelni a saját oldalaira. Cserébe Goldman azt kérte, Arszov akadályozza meg, hogy a macedón oldalak cikkeket lopjanak a Liberty Writers Newsről. Arszov médiajogászként ebben tudott is segíteni, több felszólító levelet is küldött a velesi álhírportáloknak. A kapcsolat aztán szorosabbra fordult, Paris Wade több mint 40 cikket publikált Arszovék USA Politics Today oldalára, testvére, Alex pedig Alexander Warren álnéven összesen 670 cikket írt ugyanide.

Közben Arszov amerikai szerzőket igazolt, és a Buzzfeednek még kérkedett is azzal, hogy miközben a többi macedón oldal csak ellopja és újrapublikálja mások cikkeit, addig náluk saját tartalmat gyártottak. Tegyük hozzá, mindezt azért csinálta, hogy a Google továbbra is akarjon hirdetni náluk, hiszen lopott tartalmú felületeken a cég letiltja a hirdetéseit. Az Arszovhoz köthető oldalaknál tartalomgyártóként dolgozott egyébként még két amerikai is, akik szerzőként később szintén felbukkantak az álhíreket és összeesküvés elméleteket terjesztő Gateway Pundit oldalnál, ahová Paris Wade is írt.

Ugyan 2016-ban több leleplező cikk is készült a macedón álhírgyárról, az Arszovékat másoló clickbait oldalakról, illetve Internet Research Agency nevű orosz internetes propagandagépezetről, csak hónapokkal később derült ki a kapcsolat Macedónia és az Egyesült Államok között. A Facebook és a Google viszont a cikkek után bekeményítettek, a velesi álhíroldalakat letiltotta a Google, majd később a Facebook is deaktiválni kezdte a felületeiket.

Egy évvel Trump győzelme után Wade és Goldman 1,8 millió Facebook-követője egyszerűen eltűnt. Pár hónappal később pedig arszov oldalait törölték, a kétmillió lájkkal együtt.

Azóta a macedón hatóságok kezdtek el nyomozni azzal kapcsolatban, hogy milyen külföldi érdekek és kapcsolatok játszhattak közre a helyi álhírportálok elszaporodásában.

Oroszok a spájzban

A Buzzfeednek megszólaló korábbi FBI-ügynök szerint a macedón rendőrök egyértelműen orosz befolyás miatt nyomoznak, van-e kapcsolat az álhíroldalak és Oroszország között, mennyire koordináltan jelentek meg ezek a tartalmak, és kaptak-e ezért kívülről külön anyagi juttatást. Clint Watts szerint a legfontosabb kérdés annak utánanézni, hogy honnan szerezték a kezdőtőkét a macedón oldalak, honnan volt meg az alapvető infrastruktúra, és hogyan kezdtek el kifejezetten az amerikai választásra fókuszálva átverős címekkel és tartalommal operáló újságokat létrehozni, illetve az alapvető tudást és munkaerőt honnan szerezték ehhez.

A Buzzfeednek sikerült egy személyt azonosítania, akinek orosz részről köze lehet a macedón álhírgyárhoz. Őt Anna Bogacsevának hívják, és egyike annak a 13 orosz állampolgárnak, akiket Robert Mueller különleges ügyész azzzal vádolt meg, hogy az Internet Research Agency szentpétervári bázisú trollgyáron keresztül beavatkoztak az amerikai választásba. Az Internet Research Agencyről, vagyis Vlagyimir Putyin trollhadseregéről mi is írtunk már bővebben, ezen a szervezeten keresztül terjesztettek Oroszországból propagandát, lejárató cikkeket és álhíreket kifejezetten Donald Trump javára és Hillary Clinton kárára. Mueller jelentése szerint Bogacseva az adatanalízises csoportért felelt, és egy munkatársával 2014 júniusában három hétig Amerikában tartózkodott, ahol információt gyűjtött a feletteseinek. Pontosan egy évvel később pedig Macedóniába utazott.

Bogacseva június végéig maradt Macedóniában, majd onnan Görögországba utazott, de a közösségi oldalas bejegyzései szerint ebben az időszakban Ausztriában és Olaszországban is járt, két olyan országban, ahol nemrég voltak választások, és mindkét esetben jobboldaliak nyertek. Ettől függetlenül egyelőre még nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni arra, hogy lenne kapcsolat Bogacseva és a macedón trollfarmok között.

(Borítókép: Egy kislány üldögél a macedóniai Veles egy bankfiókjának lépcsőjén, 2018. június 12-én / AFP PHOTO / Robert ATANASOVSKI)