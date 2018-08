Pártja eljárást indít a burkát viselő nőket postaládához hasonlító Boris Johnson ellen

A kormányzó brit Konzervatív Párt eljárást indít Boris Johnson ügyében, miután hivatalosan is panaszt nyújtottak be a politikus burkaviselettel kapcsolatos minapi kijelentései miatt - jelentette a brit sajtóra hivatkozva az MTI. A BBC úgy tudja, többen is panaszt tettek a Konzervatív Pártnál Boris Johnson ellen a párt viselkedési kódexének megsértése miatt.

A párt szóvivője egyelőre csak annyit közölt, hogy a magatartási kódex megsértésével kapcsolatos eljárás az előírások szerint szigorúan bizalmas.

A volt külügyminiszter, a párt egyik legismertebb alakja a The Daily Telegraph című konzervatív napilapban hétfőn megjelent cikkében bírálta a burkára és az arcot takaró más viseletekre vonatkozó dániai tilalmat, de egyúttal nevetségesnek nevezte, hogy emberek postaládának öltözve járnak az utcán. A burkát viselő nőket nemcsak postaládához, hanem bankrablókhoz is hasonlította.

A panaszokat független testület fogja kivizsgálni. Ez a bizottság dönt majd arról, hogy a volt külügyminiszternek esetleg a párt vezetése elé kell-e állnia. Amennyiben azon a fórumon elmarasztalják, a lehetséges büntetések között szerepel tagságának felfüggesztése vagy kizárása a pártból.

Boris Johnson kijelentései nagy visszhangot keltettek, a Konzervatív Párt vezető politikusai közül sokan bírálták, Theresa May kormányfő és a párt elnöke, Brandon Lewis bocsánatkérésre is szólította fel. A miniszterelnök egyértelműen sértőnek nevezte Johnson szavait. A párton belüli muszlim fórum alapítója, Mohamed Sheikh, a brit törvényhozás felső kamarája, a Lordok Háza tagja sürgette, hogy Boris Johnsont zárják ki soraikból.

Boris Johnson azonban kitart kijelentései mellett, és egyelőre nem hajlandó bocsánatot kérni. Egyes találgatások szerint a kijelentésével növelni akarta népszerűségét a párt jobbszárnyán, mivel arra számít, hogy Theresa May bukása esetén ő lehetne az utódja.