Ellopott egy repülőgépet, majd a tengerbe zuhant

Cikkünk frissül.

Ellopott egy repülőgépet, majd kevéssel a felszállás után a tengerbe zuhant egy repülőtéri alkalmazott az egyesült államokbeli Seattle közelében, írja a BBC. Az első információk szerint más nem volt gépen. A pilóta azonosítása még folyamatban van.

A CNN hatósági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy egy

Az Alaska Airlines közlése szerint egy Horizon Air Q400 típusú gépet kötött el a tolvaj. Egyelőre semmi sem utal merényletre vagy öngyilkosságra. Feltételezik, az önjelölt pilóta képzetlensége vezetett a balesethez.

A Seattle-Tacoma nemzetközi repülőtér forgalmát egy időre teljesen leállították, de közben újraindultak a gépek.

Egy szemtanú felvette videóra a repülés egy részletét.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU