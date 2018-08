Egy megtört ember vagyok, mondta a Seattle-i reptéri munkás, mielőtt lezuhant a repülővel, amit ellopott

Ahogy arról beszámoltunk, ellopott egy repülőgépet, majd kevéssel a felszállás után lezuhant egy repülőtéri alkalmazott az egyesült államokbeli Seattle közelében. Richard Russel helyi idő szerint péntek este ült be, és indította be a Horizon Air Bombardeier Q400 típusú utasszállítóját, majd miután felszállt vele meredek manővereket mutatott be vele a levegőben. A hadsereg F-15-ös gépei hamar megérkeztek a gép mellé, majd valamivel később egy szigeten zuhant le a pilóta az üres géppel.

A férfi földi kiszolgálóként dolgozott a Horizon Air légitársaságnál. A cég a tragédia után közölte, hogy Russel minden átvilágításon átment és megfelelt. A férfi egy blogot is vezetett, ahol amellett, hogy rövid videókat vágott össze az utazásaiból, arról is írt, hogy szeret ennél a cégnél dolgozni, mert sokat repülhet, szép helyekre eljuthat.

Russel barátai közleményt adtak ki, amelyben kedves, csendes, sokak által kedvelt emberként írták le. Olyannak, akit mindenki megkedvelt, miután megismerte, és olyannak, aki senkinek nem akart soha, és nem is tudott ártani. A családja és barátjai az eset óta teljes sokkban vannak.

A 29 éves, barátai által csak Beebo-nak becézett férfi utolsó szavai a földi irányításnak arról szóltak, hogy eddig nem ismerte fel, de nincs minden rendben vele, sőt, egy megtört ember.

Sok ismerősöm van, aki törődik velem, és akik csalódni fognak bennem, ha meghallják, mit tettem

− mondta, és hozzátette, hogy mindenkitől elnézést kér. Többek között ezekből a mondataiból is gondolják úgy, hogy öngyilkosság történt, öngyilkossági szándékkal lophatta el a gépet. Bár a rendőrség azt is megemlítette, hogy a zuhanás közvetlen oka a vezetési hiányosság is lehetett.

Fotó: Handout / Reuters

A vizsgálatok emellett mindenesetre arra is vonatkoznak, hogyan lehet az, hogy egy csomagokat rakodó munkás megtanult ilyen szinten elvezetni egy utasszállítót. Russel a légi irányítóknak arról is beszélt, hogy sok szimulátorral játszott már, ezért tudja vezetni a gépet.

A család a tragédia után arról írt, hogy jól érezte Russel, tényleg nagyon sokan szerették, és tudják, hogy senkinek nem akart ártani, és talán nehéz ezt most elképzelni azoknak, akik a híreket nézik, de Beebo valóban melegszívű, együtt érző ember volt, aki törődött másokkal. Hűséges férj, szerető fiú, és jó barát volt, írták. (The Guardian)

