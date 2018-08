Felrobbant egy fegyverraktár Szíriában, tucatnyi halott

Felrobbant egy lakóházban létesített fegyverraktár az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban vasárnap, a detonáció következtében legalább 12 ember meghalt és többtucatnyian eltűntek az összedőlt házak romjai alatt - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns aktivistahálózatra hivatkozva az MTI.

An explosion shook Sarmada, N.Idlib last night due to a blast at the 'Badawi factory'. This caused the collapse of a 5 storey building, with reports of victims trapped under rubble & many injuries. The blast was caused by an explosion of an arms depot near the old Bab Hawa Square pic.twitter.com/sf3N7aHRVX