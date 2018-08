Heves harcok folynak a tálibok ellen Afganisztánban

A tálib lázadók pénteken elfoglalták Afganisztánban Gazni városát, több százan rohamozták meg a városi ellenőrzőpontokat és rendőrőrsöket. Azóta heves harcok folynak a tálibok és a biztonsági erők között. Az afgán hadsereg közlése szerint az utóbbi három napban több mint száz katona meghalt vagy eltűnt az összecsapásokban, és többtucatnyian megsebesültek.

A Gazni a Dél-Afganisztánt Kabullal összekötő útvonal egyik stratégiai központja, a város elleni támadás súlyos csapás Asraf Gáni afgán elnök számára, aki az utóbbi hónapokban többször is béketárgyalásokat kezdeményezett a tálibokkal. Erre a jelenlegi helyzetben már semmi remény nincs. Kabuli diplomaták szerint az afgán kormány maga is elismerte, hogy a lázadók rohama váratlanul érte.

A Gazniban uralkodó állapotokról keveset tudni, mert a város távközlési tornyainak nagy része megsemmisült a harcokban. A városból elmenekülő emberek elmondása szerint a tálibok hatalmas pusztítást és vérfürdőt rendeztek a városban. A Tolo News afgán tv-csatorna mobiltelefonnal rögzített felvételeket közölt, amelyeken látható, hogy több épület lángba borult a város központjában.

Biztonsági források szerint a lázadók is sok harcost vesztettek az összecsapásokban, legutóbb vasárnap este végzett egy légicsapás mintegy ötven tálib fegyveressel. Civil halálos áldozatokról egyelőre nincsenek pontos adatok. Szemtanúk az utcákon heverő holttestekről számoltak be, és belügyminiszteri források szerint is legalább 15 lakos életét vesztette a harcokban, és több mint négyszázan megsebesültek.

