Rasszizmussal vádolja Trumpot a Fehér Házból kirúgott afroamerikai nő

A várhatóan kedden megjelenő könyvében rasszistának titulálja Donald Trump amerikai elnököt Omarosa Manigault Newman, a Fehér Ház tavaly év végén elbocsátott afroamerikai munkatársa, aki titokban rögzített csaknem minden beszélgetést, amely a jelenlétében elhangzott az elnöki hivatalban.

Ezeket is felhasználva írt könyvet Donald Trumpról, amiben azt írja az elnökről, hogy rasszista, embergyűlölő és bigott.

A Tébolyodott című könyv megjelenése előtt Trump hétfőn egész hosszasan foglalkozott Manigault Newmannel Twitteren, még azután is, hogy leírta, többet nem foglalkozik már a nővel.

„Miközben tisztában vagyok vele, hogy nem elnökhöz méltó ilyen lecsúszott emberekkel foglalkozni, mint Omarosa, és ezt inkább nem is tenném, de azt is tudom, hogy a modern kornak már csak ilyen a kommunikációja és tudom, hogy a Hamis Hírek Médiája időt nem kímélve is azon dolgozik majd, hogy még Dilis Omarosát is a lehető legnagyobb mértékben igazolja” – idézi az MTI Trump egyik tvítjét.

Manigault Newman a legmagasabb rangú afroamerikai munkatárs volt a Fehér Házban, ahová úgy került, hogy korábban Trump egyik tévéshow-jának szereplője volt. Az elnöki hivatalban az afroamerikai közösségekkel történő kapcsolattartás volt a feladata, de összeférhetetlensége miatt tavaly decemberben elbocsátották.

Manigault Newman a könyvben például azt írta, valaki más hallotta és elmondta neki, hogy Donald Trump még 2003-ban a televíziós valóságshow-ja egyik felvételén használta a sértő néger kifejezést, de vasárnap az amerikai közszolgálati rádióban (NPR) már azt állította, hogy ő is hallotta azt a felvételt.

Az NBC televíziónak adott interjújában arra a kérdésre, hogy miért is rögzítette titokban az elhangzott beszélgetéseket, azt válaszolta: „védeni akartam magamat, hiszen a Fehér Házban mindenki hazudik. Az elnök hazudik az amerikai népnek. Sarah Sanders magát az ország elé helyezi, és minden nap hazudik.”

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders tagadott mindent, amit Manigault Newman az amerikai televíziókban elmondott. Rudy Giuliani, Trump jogászcsapatának vezetője pedig közölte: Omarosa Manigault Newman valószínűleg törvényt sértett azzal, hogy beszélgetéseket rögzített titokban.