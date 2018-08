A markolós vendégmunkás nevetve rombolta le a házakat, mert nem fizették ki Angliában

Azt a nagy sikerrel futó színdarabból is tudhatjuk, hogy nem fenékig tejfel kint sem a diggerdrájver élete, de amíg a magyar Horváth János a nehézségek ellenére sikeresen beilleszkedett és a munkáját mindenki megbecsüli, román kollégája integrációja kevésbé példaértékűen sikerült.

Abban, hogy valahol féresiklottak a dolgok, Daniel Neagu is eléggé benne volt. A Sun cikke szerint (ezt az erdélyi Főtér szemlézte, mi pedig most őket) a melós Romániában hagyta a cég egyik munkagépét (hogy miért vitte egyáltalán haza, innen nem derül ki), ami miatt aztán nem túl meglepő módon ki is rúgták szegényt.

Fotó: Rendőrségi felvétel

A román vendégmunkás viszont azt sérelmezte, hogy nem kapta meg a pénzét,

ezért bepattant egy exkavátor vezetőfülkéjébe, és módszeres rombolásba kezdett. Összesen öt házat tett lakhatatlanná a rémült szomszédok szeme láttára – saját bevallása szerint csak azokat, amelyek felépítésén maga is dolgozott.

A szomszédok (Hertfordshire-ben járunk egyébként, Buntingfordban) elmondása szerint a férfi nevetve rombolta le a házakat, közben pedig le is fényképezte munkája eredményét. Az okozott kár eléri a négymillió fontot. A cikk szerint a házak szinte teljesen készen várták, hogy lakóik néhány héten belül beköltözzenek. Most némelyiküket földig kell rombolni, hogy a nulláról építsék újra őket. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették.

