Mot tényleg kiengedték a török Amnesty elnökét

Egy isztambuli bíróság szerdán úgy döntött, hogy 14 hónap börtön után szabadon engedik az Amnesty International törökországi tiszteletbeli elnökét, Taner Kilicet, írja közleményében a jogvédő szervezet.





„Nem jutunk szóhoz, nagyon boldogok vagyunk. Több mint egy éve küzdünk a szabadságáért, de úgy tűnik, hogy sikerült: Taner szabad! Nagyon örülünk, de igazán nyugodtak csak akkor leszünk, ha biztonságban hazatért a feleségéhez és lányaihoz” – mondta Kumi Naidoo, az Amnesty International új főtitkára.

Kilicet terrorizmussal vádolják, februárban is szabadon engedték, de akkor azonnal le is tartóztatták aztán.



“Az örömünk azonban nem teljes, továbbra is szomorúak, dühösek és elszántak vagyunk. Szomorúak azért a megannyi szenvedésért, amit Tanernek át kellett élnie az elmúlt hónapokban. Dühösek, mert az aljas és megalapoztalan vádakat sem ellene, sem az Isztambuli Tizek ellen nem ejtették. És elszántak, mert folytatni fogjuk a küzdelmet az emberi jogokért Törökországban, és azon leszünk, hogy minden jogvédőt, újságírót és ártatlanul bebörtönzött embert kiszabadítsunk.”



„Ma biztosan ünneplünk, holnaptól pedig újra harcolunk. Taner esete reményt ad: egy olyan ember tért vissza hozzánk, aki tudja, mennyire fontosak az emberi jogok, és aki hajlandó az életét a védelmüknek szentelni” - olvasható a közleményben.